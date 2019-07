Salvini | «Le parole di Conte? Mi interessano meno di zero» Di Maio | «Adesso basta

Salvini : 'Le parole di Conte mi interessano meno di zero' : Ieri il Premier Giuseppe Conte ha affrontato in Senato la questione Russia-Lega. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, però, commenta la cosa con estrema durezza, affermando che non gli interessano per nulla simili questioni. A suo dire si tratterebbe di un vero e proprio "fantasy di spionaggio", adatto per divertirsi l'estate. Pur vero, però, che Salvini non si è ancora presentato in Parlamento a parlare della questione, come invece aveva ...

Lega-Russia - Salvini : "Le parole di Conte? Mi interessano meno di zero" : Ieri, in quella che è stata una delle giornate più calde per il governo gialloverde dal giorno del suo insediamento, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini si è tenuto lontano da tutto al grido di "io sto lavorando per l'Italia", come se rispondere alla chiamata del Parlamento non facesse parte dei suoi doveri di ministro e vicepremier.E così, come non succedeva da tempo, il leader della Lega si è trincerato per l'intera giornata in ...

Lega-Russia - Salvini su Conte : “Le sue parole mi interessano meno di zero”. E attacca : “I fondi da Mosca? Fantasy dell’estate” : Le parole di Giuseppe Conte “mi interessano meno di zero“. E’ quanto dichiarato stamattina dal vicepremier Matteo Salvini a Radio Anch’io, su Radio 1, rispondendo a una domanda su quanto affermato ieri dal presidente del Consiglio in Parlamento e sulle indiscrezioni riportate dai giornali. “Ogni giorno – ha detto il leader della Lega – mi alzo con l’obiettivo di andare al ministero dell’Interno. Mi ...

