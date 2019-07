Salvini incontra Di Maio | andiamo avanti

Salvini incontra Di Maio in un vertice a Roma : “Andiamo avanti” : Il leader leghista in mattinata aveva risposto al premier Conte: «Le sue parole mi interessano meno di zero»

Salvini incontra parti sociali : “Non voglio sostituirmi a nessuno”. Ma provoca M5s su rifiuti - Tav e salario minimo : Assediato dalle opposizioni e pressato dagli alleati di governo sulle richieste di chiarimento sul caso dei fondi dalla Russia, pure sconfessato da Palazzo Chigi sull’invito a Gianluca Savoini alla cena con Putin, Matteo Salvini prova a cambiar tema invitando al Viminale oltre 40 sigle e parti sociali, per un primo confronto in vista della prossima manovra. Un incontro già preannunciato negli scorsi giorni e fonte di attrito con il ...

Salvini incontra le parti sociali e Siri spiega la Flat tax : «Benefici per 40 milioni di contribuenti» : È iniziato al Viminale l'incontro con le parti sociali voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, per una «giornata di ascolto, confronto e proposta». Al tavolo oltre...

Manovra - Salvini incontra i sindacati al Viminale ma chiarisce : “Non voglio sostituirmi al premier” : “È l’inizio di un percorso” ma “non vogliamo sostituirci al presidente del Consiglio”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini sta incontrando al Viminale le parti sociali in vista della legge di Bilancio che sarà impostata “fra luglio e agosto”, ma mette subito le cose in chiaro con i sindacati. “Vogliamo che la Manovra economica sia molto anticipata, vogliamo definirne i punti tra luglio e ...

Lega - presunti fondi russi - spunta Gianluca Meranda : "Ho incontrato Salvini solo in occasioni pubbliche" : Dopo Gianluca Savoini, spunta un secondo uomo nella bufera sui presunti fondi russi alla Lega. Si tratta di Gianluca Meranda, avvocato che avrebbe partecipato come rappresentante di una banca d'affari all'incontro di ottobre 2018 a Mosca sull'acquisto di prodotti petroliferi di origine russa. Second

Matteo Salvini a Ferrara il 13 luglio per incontrare la nuova giunta comunale : Il vice-premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini il 13 luglio si recherà a Ferrara per salutare la giunta ora amministrata dal sindaco leghista Alan Fabbri. Nel frattempo il leader politico prepara le elezioni regionali dell'Emilia-Romagna, che si terranno a novembre. Salvini a Ferrara Il prossimo 13 luglio, di sabato, il vicepremier nonché Ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà nel tardo pomeriggio a Ferrara, prima di spostarsi poi a ...

Al-Sarraj vola a Milano per incontrare Salvini - l’uomo forte d'Italia : A Tripoli hanno capito chi è l’uomo forte in Italia. Non alberga a Palazzo Chigi, tanto meno alla Farnesina. Se vuoi ottenere fatti e non chiacchiere, devi bussare alla porta del titolare agli Interni, oltre che ministro degli Esteri e della Difesa di fatto, e anche tutore, di certo sugli affari del Mediterraneo, del premier Conte. È per questo che il premier del Governo di Accordo Nazionale (GNA) libico, Fajyz Al-Sarraj, ha ...

Lory Del Santo a “I Lunatici” : “Ho incontrato Salvini. E’ un uomo che dà sicurezza. Mancini? Ha provato a sedurmi e…” : Lory Del Santo è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici“, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Lory Del Santo ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua vita. Uno, in particolar modo, tragico: “L’amore estivo più bello? Quando ho conosciuto un arabo con una barca grandissima. E’ stata un’estate ...

Italia torni a essere primo partner Ue degli Usa! Salvini a Washington vuole incontrare Trump : Matteo Salvini ha in programma un incontro con il vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo: "Se vedrò Trump? Una cosa alla volta. Sono il vice e incontro il vice", ha detto ai cronisto. Ma fonti della Casa Bianca hanno fatto sapere che il leader della Lega potrebbe vedere il presidente americano nell'ambito di un incontro "spontaneo".

Papa Francesco incontra Landini - ma non Salvini. La polemica di Libero : Il quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri, bacchetta Papa Francesco reo di aver ricevuto il segretario della Cgil Maurizio Landini, ma non il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini.Libero scrive:Pare che Matteo Salvini non lo voglia ricevere. Ma Papa Francesco trova tempo e modo per accogliere altri ospiti in Vaticano. Gli ultimi? Una delegazione della Cgilguidata dal segretario generale, Maurizio Landini, e della ...

Francesca Cipriani : "Ho incontrato Matteo Salvini - il suo sguardo mi ha scombussolata" : Intervenuta alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, la soubrette Francesca Cipriani ha rivelato di aver incontrato per la prima volta il vice-premier e segretario della Lega Matteo Salvini, al quale tempo fa aveva rivolto pubblici complimenti per il suo operato. L'occasione che li ha fatti incontrare è stata una puntata di Pomeriggio Cinque, il salotto televisivo di Barbara d'Urso, alla quale erano stati entrambi invitati come ...