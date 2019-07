Rutger Hauer | re incontrastato del cinema medievale

Morto Rutger Hauer - il replicante di Blade Runner : E' Morto all'eta' di 75 anni, dopo una breve malattia, Rutger Hauer. L'attore olandese, diventato famoso per l'interpretazione di Roy Batter

Ciao Rutger Hauer - indimenticabile replicante di Blade Runner : Si è spento a Beetsterzwaag in Olanda all'età di 75 anni l'attore Rutger Hauer. Il decesso è avvenuto il 19 luglio nella sua casa dopo una breve malattia, secondo quanto ha detto il suo agente Steve Kenis a Variety. Figlio d'arte di attori di teatro, Hauer era nato a Breukelen nella provincia di Utrecht, ma era cresciuto ad Amsterdam dove giovane fu conquistato dal richiamo del mare, prima nella marina mercantile poi in quella militare. L'altro ...

E’ morto Rutger Hauer - il replicante di Blade Runner : Il suo nome restera' legato per sempre a una delle scene piu' famose della storia del cinema, la morte del replicante nel finale di Blade Runner preceduta dal monologo con la memorabile frase "Ho viste cose che voi umani non potreste immaginare". Rutger Hauer, attore e attivista olandese, e' morto all'eta' di 75 anni dopo una breve malattia. Il decesso risale a venerdi' ma la famiglia ne ha dato notizia dopo i funerali svoltisi in forma ...

Rutger Hauer - scompare il 'replicante' più famoso della storia del cinema : Il suo monologo al termine di Blade Runner è uno dei più conosciuti e ammirati della storia del cinema: la sua interpretazione del replicante Roy Batty nel film capolavoro di Ridley Scott è considerata esemplare, un punto di riferimento che ispirò altri ruoli iconici nel cinema fantascientifico, come il Terminator di Arnold Schwarzenegger. Rutger Hauer, scomparso il 19 luglio a 75 anni, è stato indubbiamente uno degli attori più influenti e ...

Rutger Hauer ci lascia : il mondo del cinema saluta Roy Batty : Rutger Hauer si è spento il 19 luglio scorso. La conferma della morte dell’attore è arrivata direttamente da Steve Kenis, agente dello stesso Hauer, che ha comunicato la notizia a funerali già svolti. Il 75 enne era stato colpito da una grave malattia, che gli è stata fatale in breve tempo. Casualità ha voluto che la sua scomparsa sia avvenuta nel 2019, anno in cui il replicante da lui interpretato in Blade Runner, Roy Batty, subiva nel film la ...

Si è spento Rutger Hauer - il replicante di Blade Runner : Il 19 luglio se n'è andato Rutger Hauer, l'attore che aveva interpretato il ruolo replicante Roy Batty nel celebre film di fantascienza Blade Runner. La sua scomparsa è stata ufficializzata il 24 luglio dal suo manager a esequie avvenute. Molti lo ricorderanno per il suo monologo cult che recita: "Ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi". Hauer: vita e carriera nel mondo del cinema Rutger Hauer nacque nel 1944 in Olanda da una ...

Rutger Hauer è morto a 75 anni : addio all’attore olandese : Come è morto Rutger Hauer: l’attore ha recitato in numerosi film Lutto nel mondo del cinema: è morto Rutger Hauer. Ad annunciare il decesso il suo agente che ha rivelato che i funerali dell’attore si sono tenuti oggi. Hauer è infatti deceduto a soli 75 anni lo scorso 19 luglio, nella sua casa in Olanda, […] L'articolo Rutger Hauer è morto a 75 anni: addio all’attore olandese proviene da Gossip e Tv.

Lo sciopero rinviato di Alitalia e la morte di Rutger Hauer : In Italia I No Tav annunciano un corteo verso il cantiere di Chiomonte sabato prossimo. “Conte perderà voti e rispetto”, ha scritto il movimento No Tav della Val di Susa. “Sono scontento della situazione, deciderà il Parlamento”, ha detto Beppe Grillo. Di Maio: “Possiamo fermare la Tav in Parlamento

Addio a Rutger Hauer - il replicante di Blade Runner e una delle icone segrete del cinema degli anni Ottanta : Muore a 75 anni Rutger Hauer, la notizia è stata data a Variety dal suo agente, che ha detto che il decesso è avvenuto il 19 luglio scorso nella sua casa in Olanda, mentre i funerali si sono svolti oggi. La sua immagine cinematografica resterà per sempre indissolubilmente legata al ruolo che gli diede una fama istantanea e mondiale, il replicante Roy Batty di Blade Runner di Ridley Scott (che nel film moriva nel 2019, gli appassionati di ...

Addio a Rutger Hauer di «Blade Runner». Qui la nostra ultima intervista : Blade Runner, le curiosità sul filmHarrison Ford - Rick Deckard Blade RunnerDaryl Hannah - PrisDaryl Hannah - PrisDaryl Hannah - PrisDaryl Hannah - PrisBlade Runner - replicantiBlade Runner - la locandinaBlade Runner - il titoloJoanna Cassidy - ZhoraJoanna Cassidy - ZhoraIl serpente DarlingBlade RunnerSean Young - RachaelSean Young - RachaelRutger Hauer - Roy BattyRutger Hauer - Roy BattyRutger Hauer - Roy BattySe n’è andato dopo una breve ...

Lutto nel cinema : morto l’attore Rutger Hauer - indimenticabile in Blade Runner : Addio a Rutger Hauer, l’attore olandese che impersonò il replicante di Blade Runner, film cult di fantascienza con Harrison Ford. La conferma arriva dall’agente dell’attore, Steve Kenis, a Variety che ha detto che l’attore è morto il 19 luglio nella sua casa olandese e che il funerale si è svolto nella giornata di oggi, 24 luglio. Rutger Hauer aveva 75 anni. Un curriculum infinito, con più di 170 titoli, ma l’attore deve la sua ...

Rutger Hauer - morto replicante Blade Runner/ Roy nel film moriva proprio nel 2019... : Rutger Hauer, morto il replicante di Blade Runner. La strana coincidenza con il film: il suo Roy moriva proprio nel 2019...

È morto Rutger Hauer : L'attore olandese aveva 75 anni, ed era famoso soprattutto per il ruolo del replicante in “Blade Runner”

È morto Rutger Hauer : addio alla star di Blade Runner - : Alessandro Zoppo L’attore olandese, cult per le sue interpretazioni leggendarie in “Blade Runner” e “Ladyhawke”, è scomparso all’età di 75 anni: lo ha reso noto il suo agente Protagonista di film culto come Blade Runner di Ridley Scott e Ladyhawke di Richard Donner, Rutger Hauer è morto all’età di 75 anni. Lo ha reso noto il suo agente, Steve Kenis, ad esequie avvenute: l’attore olandese è infatti scomparso il 19 luglio 2019 nella ...