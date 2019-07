Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione genitori | è nato Domenico

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 25 luglio 2019) È finalmente arrivato, la mattina di giovedì 25 luglio,, il primo figlio di. A dare la lieta notizia sui social è il neo papà che dall’ospedale posta la foto del braccio della compagna con il braccialetto che indica l’orario di nascita e il peso, ben 4 chili. Commenta: “La felicità pesa 4 kg”. A congratularsi con la coppia nata a Uomini e donne non sono solo i tanti fan ma anche alcuni volti del programma di Maria De Filippi, come Andrea Cerioli, Mattia Marciano, Francesca Del Taglia. View this post on Instagram La felicità pesa 4 kg A post shared by(@) on Jul 24, 2019 at 11:26pm PDT Che tipo di mamma saràUna nascita molto attesa quella del piccolo, che aveva persino suscitato l’ilarità della rete in quanto ...

trash_italiano : ROSA PERROTTA HA PARTORITO. - trash_italiano : Buongiorno. Sì, Rosa Perrotta è ancora incinta. - miladysarrow : RT @anvwhere: Rosa Perrotta partorisce Domenico, i produttori de #LasChicasDelCable partoriscono il trailer della S4 I- -