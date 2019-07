Roma | donna arrestata | avrebbe tentato di uccidere la figlia ammalata in ospedale

Roma. Incendio al Tufello : un cinquantenne morto e una donna intossicata : Un disabile è morto carbonizzato in un rogo divampato nel suo appartamento al Tufello di Roma. E’ successo in uno

Madonna del Carmine 2019 : Napoli - Andria e Roma. Ecco gli eventi : Madonna del Carmine 2019: Napoli, Andria e Roma. Ecco gli eventi La Madonna del Carmine è una celebrazione religiosa che si tiene il 16 luglio di ogni anno. Si tratta di una delle feste mariane tradizionali più antiche della storia e ricorda l’apparizione della Vergine a Simon Stock, religioso britannico e patrono dei Carmelitani. Il giorno prima, il 15 luglio, si festeggia invece la vera e propria vigilia dell’evento, con la Festa del ...

Donna muore investita da un camion : era a Roma per una visita medica : Si chiamava Angiolina Principessa la 55enne investita da un mezzo pesante nei pressi di piazzale Appio. Il conducente non...

Roma - donna morta investita da un camion mentre attraversa sulle strisce a San Giovanni : Una donna di 55 anni è morta a Roma dopo essere stata investita nei pressi di un cantiere della metro C, a piazzale Appio. In base ai primi accertamenti della polizia locale, la vittima...

Donna muore investita a Roma in un cantiere della metro C : Una Donna di 55 anni è morta investita nei pressi del cantiere della metro C di piazzale Appio a Roma. Dalle primissimi accertamenti della polizia locale, sembra sia stata travolta da un mezzo che entrava o usciva dall’area dei lavori.Il conducente, un uomo di 41 anni, è stato trasportato in ospedale per gli esami tossicologici. Sul posto per i rilievi la polizia locale dei gruppo Appio. Da accertate la dinamica ...

Massacra di botte la madre - donna in fin di vita a Roma : Massacrata di botte dal figlio adesso e' in pericolo di vita all'ospedale. E' accaduto all'interno del parco "Falcone e Borsellino" a Roma

Torvaianica - uomo e donna carbonizzati in auto : giallo sul litorale Romano : giallo sul litorale romano. Questa mattina, due corpi carbonizzati, non ancora identificati, sono stati rinvenuti in un'auto in Via San Pancrazio, in località Torvaianica, in una traversa...

Torvaianica - uomo e donna carbonizzati in auto - giallo sul litorale Romano : giallo sul litorale romano. Questa mattina, due corpi carbonizzati, non ancora identificati, sono stati rinvenuti in un'auto in Via San Pancrazio, in località Torvaianica, in una traversa...

Tumori - focus a Roma di oncologia al femminile : “Quando una donna si ammala - si ammala la famiglia” : Alle spalle della lotta ai Tumori, nascono situazioni molto spesso delicate e difficili per le persone che assistono i loro cari, dove vi è ancora molto da fare in concreto per semplificare la vita di chi è alle prese con questa battaglia. “Quando una donna si ammala, si ammala la famiglia. Troppo spesso inizia un’odissea, in segreto, in cerca del centro migliore o di una second opinion, i familiari si informano di nascosto o col ...

Roma - donna morta alla stazione di Lepanto : «Un incidente - ha provato a salvarsi». Metro A - riattivata tratta Termini-Battistini : Una donna di 35 anni è morta incastrata tra i binari e la banchina della stazione Lepanto della Metropolitana linea A di Roma. La procura di Roma ha avviato una indagine per omicidio colposo....

Una donna è scivolata sui binari della Metro A a Roma ed è stata travolta : Una donna di 35 anni è scivolata sui binari nella fermata Lepanto della linea A della Metropolitana di Roma ed è stata travolta da un convoglio in arrivo. In un primo tempo si era pensato a un suicidio, ma le immagini delle telecamere di sorveglianza restituiscono il disperato tentativo della donna, senegalese, si risalire sulla banchina. Tentativo vano perché il manovratore del treno in arrivo ha ...

Roma - donna morta alla stazione di Lepanto : «Un incidente - ha provato a salvarsi». Metro A chiusa da Termini a Battistini : Una donna di 35 anni è morta incastrata tra i binari e la banchina della stazione Lepanto della Metropolitana linea A di Roma. La procura di Roma ha avviato una indagine per omicidio colposo....

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : donna muore alla metro di Roma - 30 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Una donna di 35 anni è morta quest'oggi a Roma dopo essere stata investita dalla metro, 30 maggio 2019,

Roma - tragedia in metropolitana : morta una donna incastrata tra la banchina e il treno : Una donna è morta incastrata tra un convoglio del treno e la banchina nella stazione Lepanto della metropolitana di Roma. La polizia sta valutando l'ipotesi di un gesto volontario, anche se chi la conosceva ha sollevato alcuni dubbi. 35 anni, originaria del Senegal, la donna aveva problemi alla vist