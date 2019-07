Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019)a 11perchéaldei. Una storia tragica, di disperazione e solitudine, che gli operatori di Casa Sebastiano, struttura all’avanguardia in Trentino per l’autismo, si sono trovati di fronte, “come uno schiaffo”. Tanto da rendere pubblica la storia sui canali social della Fondazione trentina per l’autismo. “Dobbiamo trovare una sistemazione per un bimbo di 11con diagnosi di autismo. Lanon lo vuole più”: questa la telefonata arrivata a Casa Sebastiano.Riporta Trento Today: “Le parole rotolano fuori dal telefono, come massi, travolgenti, indomabili. Se laper undiciè stata a fianco al piccolo e non l’ha abbandonato a se stesso, vuol dire che questa decisione è arrivata in un momento di profonda ...

HuffPostItalia : Rifiutato dalla famiglia a 11 anni perché autistico, affidato al Tribunale dei Minori