Rifiutato da famiglia perchè autistico

dallaa 11 anni perchée affidato al Tribunale dei Minori. Succede in Trentino. "Dobbiamo trovare una sistemazione per un bimbo di 11 anni con diagnosi di autismo. Lanon lo vuole più",la telefonata arrivata a Casa Sebastiano, struttura all'avanguardia in Trentino per l'autismo. La storia è stata resa pubblica sui canali social della Fondazione."E' mancato il supporto delle Istituzioni, l'aiuto necessario a unaper affrontare una dura disabilità",riporta Trento Today.(Di giovedì 25 luglio 2019)