Rifiutano figlio autistico, affidato al Tribunale dei Minori

(Di giovedì 25 luglio 2019)aldeiLa vicenda è stata rivelata dalla struttura Casa Sebastiano, in Trentino, che ha ricevuto una telefonata di assistenti sociali che spiegavano che “la famiglia non lo vuole più”. “Le istituzioni e la società hanno fallito”, denuncia la Fondazione Trentina Autismo

Dalla Rete Google News

Avvenire

Come è noto, ogni sette anni la Francia rivede la propria legislazione in materia bioetica. Così, ieri 24 luglio, come previsto, il Governo francese ha presentato ...