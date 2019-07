Ricky Martin festeggia le dimissioni di Ricardo Rosselló | “Ce l’abbiamo fatta | come

Maluma e Ricky Martin in No Se Me Quita - l’amore protagonista del nuovo singolo dall’album 11 : 11 : Maluma e Ricky Martin in No Se Me Quita: è il nuovo singolo estratto dall'album 11:11. La canzone è già disponibile in digital download e in free streaming in tutto il mondo e sarà presto in rotazione radiofonica accompagnato dal videoclip ufficiale atteso su YouTube e su tutte le emittenti tematiche. I compositori del brano sono Andres Castro, Oscar Hernandez, Servando Primera, Edgar Barrer, Juan Luis Londono e Jesus Herrera; alle voci ci ...