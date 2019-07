Respinta l' archiviazione per babbo Renzi | ulteriori indagini per il caso

Fonte : today

(Di giovedì 25 luglio 2019) Supplemento di indagine per Tiziano, padre dell'ex premier, nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Consip

margheritamart4 : RT @Virus1979C: Respinta la richiesta di archiviazione anche per l’imprenditore Alfredo Romeo (corruzione e turbativa d’asta) e per l’ex pa… - Lettera43 : Il gip ha respinto la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi nel caso #Consip. - Virus1979C : Respinta la richiesta di archiviazione anche per l’imprenditore Alfredo Romeo (corruzione e turbativa d’asta) e per… -