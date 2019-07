Renzi sfida Salvini | Hai rubato i soldi degli italiani Querelami Vediamoci in

Fonte : blogo

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il senatore del Partito Democratico Matteoha deciso dire il Ministro dell'Interno Matteoin modo plateale. Lo ha fatto ieri sera, dopo non esser riuscito a prendere la parola in Senato durante l'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una diretta Facebook in cui ha accusato il leader della Lega di averuna parte dei famosi 49 milioni di euro spariti dalle casse della Lega e di averli messi nella macchina di propaganda che bene ha funzionato in questi ultimi due anni.L'ex premier si è rivolto direttamente a Matteocon un tono di:Che fine hanno fatto i 49 milioni di euro? Dove sono? C'è un altro nome per le querele: Matteo. Io ho sostenuto che lei abbia preso una parte consistente di quei denari e li abbia messi nella creazione di una macchina da propaganda, la Bestia, che è lo strumento con cui la Lega ...

repubblica : Renzi sfida Salvini: 'Querelami per i 49 milioni. Non userò l'immunità parlamentare' [news aggiornata alle 20:31] - Paogiu : RT @ELiberati: Renzi sfida Salvini: 'Querelami per i 49 milioni. Non userò l'immunità parlamentare' - ninabecks1 : RT @ELiberati: Renzi sfida Salvini: 'Querelami per i 49 milioni. Non userò l'immunità parlamentare' -