Reddito di cittadinanza | fa il cameriere in un b&b e prende il sussidio | finisce male

Reddito di cittadinanza - in Sicilia assunzione di 429 Navigator : scoperto furbetto a Palermo : È stato registrato nella giornata di ieri dalla Corte dei Conti il Decreto del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio che decide il potenziamento dei Centri per l’Impiego e procedere, così all’assunzione a tempo indeterminato di 4 mila persone. Si tratta dei Navigator che andranno a cercare il lavoro a hi beneficia del Reddito di cittadinanza. Particolarmente soddisfatta la senatrice catanese Nunzia Catalfo (M5S), Presidente della Commissione ...

Reddito cittadinanza - Inps : in primi 3 mesi importo medio 526 euro : La classe modale risulta quella dei nuclei con un solo componente con un importo mensile compreso tra 400 e 600 euro

Reddito di cittadinanza - è single il 38% dei beneficiari. Le famiglie con minori sono il 36% e prendono in media 589 euro al mese : sono circa 2,2 milioni le persone che beneficiano del Reddito o della pensione di cittadinanza perché vivono in uno dei 905mila nuclei familiari – per il 90% italiani – la cui domanda di sussidio è stata finora accolta. I single si confermano la tipologia di nucleo in cui ricade il numero più alto di beneficiari del Reddito: sono 345.516 (38% del totale). Più delle famiglie con minori, che sono 328mila, il 36% del totale, la maggior ...

La fretta del governo nel Reddito di cittadinanza genera mostri : A quattro mesi dall'introduzione del reddito di cittadinanza è diminuita notevolmente l'attenzione mediatica che ha caratterizzato i primi periodi, quando i social media manager di Inps per la famiglia hanno fatto divertire un po' tutti con risposte bizzarre sulla loro pagina facebook. Le domande

Reddito di cittadinanza - De Luca sfida Di Maio : «Confrontiamoci in tv» : «Invito Luigi Di Maio ad affrontarmi in un dibattito pubblico nella radio che vuole lui, nella televisione che vuole lui, nella redazione che vuole lui. Sono quattro anni che lo invito ma...

Lavoravano in nero con il Reddito di cittadinanza - denunciati : Lavoravano in nero ma percepivano allo stesso tempo il reddito di cittadinanza che spetta a chi il lavoro non ce l'ha. La Guardia di Finanza di Erba ha scoperto e denunciato due lavoratori e le aziende che li impiegavano dovranno pagare una sanzione maggiorata. I controlli sono stati effettuati, come informa una nota della Gdf, nell'ambito delle attivita' di polizia economico-finanziaria finalizzate al contrasto del sommerso da ...

Il Reddito di cittadinanza è un flop? Aiuta un disoccupato su tre - l'assegno medio 400 euro : Doveva abolire la povertà, Aiuta un disoccupato su tre: ecco che fine hanno fatto i 21 miliardi di euro stanziati dal...

Reddito di cittadinanza 2019 : istruzioni Inps assunzioni agevolate - la guida : Reddito di cittadinanza 2019: istruzioni Inps assunzioni agevolate, la guida Ci sono importanti novità sul Reddito di cittadinanza, stavolta per le aziende che assumono i beneficiari della misura, che potranno godere di uno sgravio contributivo mensile piuttosto importante. Con la circolare n. 104 diffusa lo scorso 19 luglio 2019, l’Inps ha voluto fornire tutte le indicazioni e le informazioni legate a questo argomento. Andiamo a sintetizzare ...

Reddito di cittadinanza e lavoro nero - l'accoppiata non è (ancora) "passata di moda" : Nuovi casi di furbetti del Reddito di cittadinanza in località turistiche lombarde: sei persone che lo percepivano sono...

Como - scoperti due lavoratori in nero che percepivano Reddito di cittadinanza : rischiano da uno a 3 anni. Per le aziende maxi-sanzione : Lavorano in nero tra Bellagio e Canzo, nel Comasco, ma contemporaneamente da aprile a giugno hanno anche beneficiato del reddito di cittadinanza. I finanzieri della compagnia di Erba li hanno scoperti nell’ambito di una serie di controlli che hanno portato alla luce varie irregolarità e in totale sei lavoratori in nero. I due cittadini italiani che percepivano anche il sussidio sono stati denunciati alla Procura di Como e rischiano da uno ...

Carta Reddito di cittadinanza 2019 : che fine fanno i soldi non spesi : Hai fatto domanda di reddito di cittadinanza 2019 e ricevuto da poco la relativa Carta prepagata (RdC card) da Poste italiane (gestore della Carta)? Non sai cosa, ma soprattutto come, utilizzare la tua Carta? Hai paura che un utilizzo difforme rispetto alle norme previste possa comportare la decurtazione, o addirittura la decadenza del beneficio stesso? Le tue preoccupazioni sono in un certo senso fondate, in quanto – oltre ai numerosi limiti ...