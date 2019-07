Raggi alla sede di Casapound | 10 giorni per togliere scritta dal palazzo occupato

Raggi alla sede di Casapound : 10 giorni per togliere scritta dalla facciata del palazzo occupato : Blitz di Virginia Raggi presso la sede di Casapound in via Napoleone III a Roma, dove alcuni agenti della polizia municipale di Roma Capitale stanno notificando il provvedimento che impone di...

Salvini : per la Lega ora il voto è più lontano. Il sì alla Tav di Conte scelta incoRaggiante : «Chiaro che la convenienza della Lega sarebbe di andare a votare domani mattina e di raddoppiare il numero dei parlamentari, però da ministro ho a cuore anche altro. I...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 - Fabio Conti : “Partita giocata con intensità - ma serviva più coRaggio. Bisogna lavorare sodo” : Il Setterosa è stato eliminato ai quarti di finale ai Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju (Corea del Sud). Le azzurre sono state sconfitte per 7-6 dall’Ungheria, che si conferma una vera e propria bestia nera, visto che ci aveva già battuto lo scorso anno agli Europei. Al termine della partita il CT Fabio Conti ha così analizzato la prestazione delle sue ragazze ai microfoni della Rai: “Partita giocata con intensità, come abbiamo fatto ...

Dalla Luna a Marte : 50 anni dopo lo sbarco il satellite ci aiuterà a Raggiungere il pianeta rosso : La Luna è considerata un tassello fondamentale per arrivare a conquistare Marte, l'obiettivo più ambizioso delle agenzie aerospaziali governative e private. Per questa ragione la NASA ha recentemente annunciato un intenso programma che nel 2024 porterà di nuovo gli astronauti americani a solcare la regolite Lunare.Continua a leggere

Panico in spiaggia - aereo compie un atterRaggio d’emergenza a pochi passi dalla riva : “Pensavamo che ci sarebbe caduto addosso” [FOTO e VIDEO] : Spaventosa disavventura per il pilota di un piccolo aereo e per i bagnanti di una spiaggia del Maryland. Il pilota Trevor Deihl, 23 anni, unico passeggero a bordo, ha raccontato alla polizia del Maryland che stava volando con il suo monomotore Cessna 172RG quando a circa 1,5km dalla costa il velivolo ha iniziato ad avere dei problemi al motore, quindi è stato costretto ad un atterraggio di emergenza sul mare. L’ammaraggio l’ha portato su una ...

Gabriella Carlucci - la ricordate? Oggi torna alla carica : "Ho lo stesso coRaggio di Matteo Salvini" : È stata deputato nel Centrodestra per tre legislature e sindaco della cittadina pugliese Margherita di Savoia, ora si batte per il cinema. Alta e slanciata, Gabriella Carlucci conserva la bellezza e il carisma dei tempi di Portobello, dove debuttò come inviata di Enzo Tortora. Ora promuove il cinem

Caos rifiuti e Verde - se ne va il generale scelto dalla Raggi : In Campidoglio è rimasto un mese. Il generale di Brigata messo a capo del dipartimento Ambiente di Roma ? insomma l?ufficio che gestisce sia i rifiuti che il Verde pubblico, due...

No alla pastasciutta antifascista perché "Anti è divisivo" - l'ultimo oltRaggio ai fratelli Cervi : La scelta della giunta a Mirandola, da poco a guida leghista. L'Anpi locale: "La Festa del 25 luglio si farà anche senza patrocinio, in ricordo delle 52 vittime del nazifascismo"

Universiadi 2019 - anche l’Italia maschile Raggiunge la finale del torneo di Pallavolo : Dopo la nazionale femminile anche quella maschile raggiunge la finale nel torneo di Pallavolo delle Universiadi di Napoli. Gli azzurri in semifinale si sono sbarazzati della Francia, battuta 3-0, e sabato nella finalissima giocheranno contro la Polonia. Tra le azzurre e l'oro ci sarà invece la Russia. I ragazzi del calcio fuori in semifinale.Continua a leggere

De Ligt alla Juve - dall’Olanda : “Accordo Raggiunto con l’Ajax - è fatta per 70 milioni” : Matthijs De Ligt è ad un passo dalla Juventus. Secondo quanto riportato in Olanda la trattativa è conclusa sulla base di 70 milioni di euro.“powered by Goal”Potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta la trattativa che dovrebbe portare Matthijs De Ligt alla Juventus.Dopo settimane nelle quali il club bianconero e l’Ajax si sono confrontati provando a ridurre la distanza tra domanda ed offerta, si è giunti al fatidico punto d’intesa.Come ...