Qui Dimaro Allenamento pomeridiano | Mertens si esalta

Qui Dimaro. Seduta leggera e di scarico per gli uomini di Ancelotti : Con una vera e propria ovazione per i calciatori entrati in campo è iniziato il ventesimo giorno di ritiro del Napoli qui a Dimaro Folgarida. Si avvia alla conclusione il lavoro pre-campionato per gli azzurri che dopodomani lasceranno definitivamente la Val di Sole. Seduta breve e davvero blanda stamattina per gli azzurri, durata circa 35 minuti. Dopo il lavoro in palestra la squadra è entrata in campo per una della consuete esercitazioni, ...

Qui Dimaro. Pallamano e allenamento leggero per gli azzurri : Diciannovesimo giorno di ritiro per il Napoli, che oggi ha effettuato l’unica seduta di allenamento giornaliera. Partenza solita – in ritardo di 60 minuti rispetto al consueto orario d’inizio – con lavoro di attivazione in palestra, poi riscaldamento in campo. Ancora una volta apertura con la Pallamano. Così come venerdì scorso prima del match contro la FeralpiSalò, la squadra è entrata in campo per una partitella di ...

Qui Dimaro. Il caldo è torrido - l’allenamento è breve ma mirato : Diciottesimo giorno di ritiro per il Napoli. Gli azzurri stamattina hanno svolto la loro unica seduta di allenamento giornaliera con difficoltà ambientali che ne hanno condizionato la durata e lo svoglimento. A Dimaro Folgarida è infatti scoppiata pienamente l’estate e sul rettangolo di gioco la temperatura è stata altissima. Ancelotti con il suo staff non ha perso tempo, e sul rettangolo di gioco la squadra è stata subito impegnata in una ...

Qui Dimaro. Ancelotti prova gli “uno contro uno” e la reattività dei suoi : Seduta pomeridiana per gli azzurri allo Stadio Comunale di Carciato. Solita seduta in palestra prima dell’ingresso in campo fra gli applausi dei tifosi, partenopei alle prese con scatti fra gli ostacoli bassi, scatti e scambi di posizione fra sagome fisse, sotto lo sguardo attento del mister. Un’esercitazione durata un bel po’ di minuti sotto il caldissimo sole di Dimaro. Successivamente la rosa si è divisa in due fazioni per ...

Qui Dimaro. Attacco e difesa - Ancelotti testa il grado di preparazione degli azzurri : Sotto il caldo sole odierno, che alle 10:30 faceva segnare il termometro già a 26 gradi, si è aperto il diciassettesimo giorno di ritiro per il Napoli. Gli azzurri hanno svolto la prima delle due sedute di allenamento sotto l’attento sguardo di Cristiano Giuntoli, in panchina e più volte al telefono. Ancora una volta sono state tantissime le persone che hanno assistito all’allenamento a Carciato, una torcida vera e propria che ad un ...

Qui Dimaro. Ripartenze e velocità di manovra per gli azzurri : Una spettacolare entrata in campo di tutti i calciatori dagli spogliatoi, applaudita dal pubblico a scena aperta, ha aperto la seduta di allenamento degli azzurri, la seconda in questa domenica. C’è un clima disteso e allegro nel gruppo partenopeo, lo si tocca con mano e i tifosi sono sulla stessa lunghezza d’onda della squadra. Per la prima volta in questo ritiro si vede a bordocampo anche Aurelio De Laurentiis, che parla con dei ...

Qui Dimaro. Domenica di lavoro per gli azzurri - Manolas strappa ancora applausi : Sedicesimo giorno di ritiro per gli azzurri a Dimaro Folgarida. Domenica con pienone sotto ogni punto di vista, gli spalti strabordano di persone, con temperatura pienamente estiva per questa prima seduta del giorno. Una seduta ancora una volta molto leggera, nel tempo e nella fatica, per gli azzurri. Dopo il consueto riscaldamento la squadra ha preso subito possesso del rettangolo di gioco sotto lo sguardo attento di Carlo Ancelotti e del suo ...

Qui Dimaro. Sabato defaticante per gli azzurri - Milik e Ghoulam tornano in gruppo : Colore, calore e ovazione. Sono le tre frasi-cardine per descrivere l’aria che si respirava stamattina sugli spalti di Carciato, stracolmi fino all’inverosimile, per assistere all’unico allenamento del giorno degli azzurri. Una seduta leggera durata poco meno di un’ora, e che si è incentrata principalmente su lavoro di scarico per tutti i calciatori impegnati ieri nel match contro la FeralpiSalò. Ostacoli bassi fra ...

Qui Dimaro. Seduta leggera fra velocità e calci piazzati. Rog saluta : Quattordicesimo giorno di ritiro per gli azzurri, che stamattina – in ritardo di 60 minuti rispetto al canonico orario d’apertura – hanno effettuato l’unica Seduta di allenamento giornaliera. Partenza con lavoro in palestra, poi riscaldamento in campo con scatti e salti agli ostacoli durante la corsa. Singolari i due primi esercizi del giorno. Prima una partitella di pallamano, in campo ristretto e con porte ...

Qui Dimaro. Lavoro d’attacco per gli azzurri - straordinari per Milik : Con il freddo pungente dimarese, insolito per questo mese di luglio, il Napoli è tornato al Lavoro anche stamattina. Tredicesimo giorno di pre-campionato per gli uomini di Ancelotti che, ancora una volta, hanno inziato la giornata in palestra per poi raggiungere il rettangolo di gioco. Il torello “sui-generis” con due/tre giocatori in pressione è uno dei grandi classici di questi giorni. Successivamente il Lavoro odierno si sviluppa ...

Qui Dimaro. Allenamento pomeridiano sotto il diluvio universale : Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sul campo di Carciato verso la metà della seduta dell’Allenamento pomeridiano. L’intensa pioggia non ha fermato però il lavoro dei calciatori e di Carlo Ancelotti con il suo staff, nemmeno nell’ultima parte della seduta, quando il campo è diventato un vero e proprio acquitrino a causa della vera e propria bomba d’acqua che ha colpito Dimaro Folgarida. Partenza come al solito con ...

Qui Dimaro. Il Napoli testa verticalizzazioni e profondità - assente Manolas : Sotto lo sguardo del ds Cristiano Giuntoli, a colloquio con Ancelotti e poi spesso al telefono, si è aperto il dodicesimo giorno di ritiro per il Napoli. Gli azzurri hanno svolto la prima delle due sedute di allenamento. Anche oggi sono state tante le persone che hanno affollato le tribune dell’impianto dimarese, si notano sempre più vessilli azzurri anche durante le sedute. Allenamento che stamattina si è svolto senza Manolas e Karnezis, ...

Qui Dimaro. Velocità - la parola d’ordine della seduta pomeridiana : Seconda seduta giornaliera di allenamento per gli uomini di Carlo Ancelotti. Il clima è finalmente mite in Val di Sole anche in questo pomeriggio. Solita seduta in palestra prima dell’ingresso in campo, con gli azzurri alle prese con cambi di posizione, passaggi rapidi e scambi di posizione fra sagome fisse, sotto lo sguardo attento del mister. Un’esercitazione durata un bel po’ di minuti e che ha visto il mister richiamare più ...

Qui Dimaro. Mattinata di lavoro sulla manovra per gli azzurri : Undicesimo giorno di ritiro per gli azzurri, siamo giunti già al giro di boa di questo ritiro pre-campionato. Carlo Ancelotti delinea sempre più i tratti del suo Napoli fra esperimenti e conferme in questo caldo e assollato martedì. A Dimaro Folgarida, davanti ai consueti spalti affollati dai tifosi, gli azzurri inizano la seduta mattutina subito con una partitella 9 contro 9 a campo ridotto e senza porte: massimo due tocchi. La solita ...