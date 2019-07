Fonte : wired

(Di giovedì 25 luglio 2019) (immagine: Monash University) L’accesso all’acqua potabile è ancora un grosso problema per una larga fetta di popolazione mondiale, soprattutto nei Paesi a basso reddito che avrebbero bisogno dunque di sistemi di purificazione economici e ad alta efficienza. Oggi una possibile soluzione arriva dalla Monash University in Australia, dove un team di ingegneri ha sviluppato un nuovo sistema che sfrutta con altissima efficienza (94%) la fonte di energia pulita a costo zero per eccellenza, ossia lasolare, per far evaporare l’acqua e separare in tal modo ildele delle impurità. Ecco come. Il– descritto nell’articolo pubblicato su Energy & Environmental Science – è costituito da un recipiente con al centro un filo di cotone da 1 mm che serve a portare l’acqua contenuta a un filtro di carta fortemente idrofila (che dunque trattiene ...

MilanoCitExpo : Questo dispositivo elimina il 100% del sale dall’acqua marina solo con la luce del Sole… - antonio_musarra : Questo è un vecchio articolo del 2015. A distanza di quattro anni, siete più consapevoli del numero d'informazioni… - onofrioeolimpia : @matteosalvinimi Giusto.Manca solo un dispositivo di riconoscimento per le forze dell’ordine.Anche questo sarebbe un contributo civiltà. -