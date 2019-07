PSG-Fair Play finanziario | che accuse dal New York Times | “La Uefa avrebbe chiuso un

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Pesantiprovenienti dal Newverso il Paris Saint Germain e la vicenda. ‘Bomba’ lanciata dal quotidiano statunitense sulla base di documenti ottenuti. Il giornalepreso in esame l’indagine lanciata dopo gli acquisti di Neymar e Mbappé nell’estate 2017 e chiusa definitivamente dal Tas nel marzo scorso, senza alcun provvedimento nei confronti del club francese. Difatti, laun occhio’. Sul banco degli imputati ci sarebbe Yves Leterme, capo investigatore dell’organismo di controllodei club (Cfcb), che sarebbe stato piuttosto indulgente nei confronti del Psg durante la sua indagine. Forse troppo, visto che José Narciso da Cunha, a capo della camera giudicante Cfcb, ha chiesto ulteriori valutazioni (“la decisione di chiudere il caso era chiaramente ...

Sport_Mediaset : Il #NewYorkTimes lancia la bomba: è in possesso di prove che documentano come la #Uefa non abbia indagato a fondo s… - tony62550278 : RT @PaPaganini: Buongiorno. Anche il #NewYorkTimes punta il dito sulla Uefa in merito al rispetto delle regole(quali?)sul fair play finanzi… - najetrami : RT @Sport_Mediaset: Il #NewYorkTimes lancia la bomba: è in possesso di prove che documentano come la #Uefa non abbia indagato a fondo sulla… -