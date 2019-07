Prima gli italiani ad andarsene dall’Italia

In antePrima europea Bare Existence : il film di denuncia sulla scomparsa degli orsi polari a causa del riscaldamento globale : Sono passati dieci anni, da quando l‘orso polare e` stato inserito nella lista delle specie protette a rischio di estinzione, ma nulla di significativo e` stato fatto per proteggerlo. Proprio quest’anno, nella giornata mondiale a loro dedicata, il WWF ha diramato i preoccupanti dati secondo i quali la presenza dell’animale simbolo dell’ambiente polare è destinata a ridursi del 30% nei prossimi cinque anni. In anteprima europea al Cervino ...

Calendari Serie C - è caos : arriva una Prima decisione su Cerignola e Bisceglie : E’ caos nel campionato di Serie C in attesa del sorteggio dei Calendari per la prossima stagione, ancora è incerto il numero delle squadre partecipanti alla prossima stagione dopo i ricorsi accettati da Cerignola e Bisceglie. Ad alzare la voce è proprio il Cerignola: “assurdo non invitarci ai Calendari – comunica il Cerignola – mentre viene invitato il Bisceglie. Si sta valutando una sentenza del CONI come una carta ...

Aiuti Bce - l’Eurotower apre a una ripresa degli acquisti di titoli pubblici e a un taglio dei tassi Prima dell’addio di Draghi : La Banca centrale europea apre a una ripresa del quantitative easing, il piano straordinario di stimolo dell’economia dell’Eurozona lanciato nel marzo 2015 grazie al quale la spesa per interessi sul debito pubblico sostenuta dall’Italia è calata di diversi miliardi di euro l’anno. Il consiglio direttivo dell’Eurotower, che si è riunito giovedì, “ha dato mandato ai relativi comitati dell’Eurosistema di esaminare le opzioni”, fra ...

Mondiali Nuoto 2019 – Record del mondo nei 200 rana per Matthew Wilson : eguagliato il Primato del 2017 di Watanabe : Matthew Wilson fa registrare il Record del mondo nei 200 metri rana: il nuotatore australiano eguaglia il primato di Ippei Watanabe siglato nel 2017 Continua lo spettacolo dei Mondiali di Nuoto 2019 nelle acque di Gwangju. Il nuotatore australiano, Matthew Wilson, ha fatto registrare il Record del mondo nei 200 metri rana, battuto nella seconda semifinale nuotata in 2’06″67. Matthew Wilson ha eguagliato lo stesso tempo fatto ...

Genova - 36enne Prima litiga con la moglie e poi aggredisce gli agenti : Valentina Dardari L’uomo, di origini ecuadoriane, è stato arrestato dopo aver ferito due poliziotti. Era completamente ubriaco Questa notte a Genova un 36enne, originario dell’Ecuador, è stato tratto in arresto dopo aver aggredito violentemente sia la moglie che due poliziotti, intervenuti per sedare la lite tra i due coniugi. L’uomo, da quanto emerso, sarebbe stato ubriaco e con molti precedenti penali a suo carico. I due agenti ...

Natalie Imbruglia è incinta - sarà mamma per la Prima volta con la fecondazione assistita : La cantante australiana ha svelato un doppio, lietissimo, annuncio: l'uscita del suo nuovo disco e la nascita del primo figlio. A 44 anni, diventerà mamma grazie alla fecondazione in vitro e un donatore di seme: "Quelli di voi che mi conoscono sanno che è qualcosa che desideravo da molto tempo".Continua a leggere

Formula 1 - Ocon impaziente : “voglio tornare a correre il Prima possibile - non importa con quale team” : Il pilota francese non vede l’ora di riprendersi un sedile in Formula 1, restando aperto a qualsiasi ipotesi Esteban Ocon ha dovuto ingoiare il boccone amaro di essere messo da parte per il 2019, ricoprendo il ruolo di pilota di riserva in Mercedes. Photo4 / LaPresse Stare a guardare però non lo esalta, così il francese comincia a guardarsi intorno per la prossima stagione, nella quale ha intenzione di riprendersi un sedile nel ...

Marchetti : “Napoli - una cessione Prima di scatenarsi per il grande colpo : tre gli obiettivi” : Marchetti: “Napoli, una cessione prima di scatenarsi per il grande colpo: tre gli obiettivi” Marchetti: “Napoli, una cessione prima di scatenarsi per il grande colpo: tre gli obiettivi”. I tre nomi sono ormai noti dall’ inizio della sessione estiva del calciomercato. Stiamo parlando di Mauro Icardi, James Rodriguez e Lozano. Questi i tre profili del club azzurro per rinforzare la rosa in vista della stagione ...

Reggio Calabria - “lacerazioni e aborti senza consenso” : condannati Primario e 8 medici degli ospedali Riuniti. Tre assolti : Regge l’impianto accusatorio nel processo “Mala Sanitas”. Al termine di una lunga camera di consiglio, il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato ginecologi, anestesisti e ostetriche dell’ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli. Tutti erano stati coinvolti nell’inchiesta del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza che, nell’aprile 2016, aveva provocato un terremoto nell’azienda ospedaliera reggina con l’arresto di 4 medici e altri 7 ...

Mondiali di canottaggio U23 – Prima giornata di gare a Sarasota - subito due finali per gli azzurri : L’Italia, impegnata in sette specialità, vola subito in finale con due barche, quattro con Under 23 e due senza Pesi Leggeri maschili Nella Prima giornata di gare ai Mondiali Under 23 di Sarasota (Florida, Stati Uniti), l’Italia, impegnata in sette specialità, vola subito in finale con due barche, quattro con Under 23 e due senza Pesi Leggeri maschili. Passa il turno anche il quattro di coppia Under 23 maschile, che va in semifinale, ...

Stazione Spaziale : il 29 Luglio la Prima conferenza stampa dell’astronauta ESA Luca Parmitano : Lunedì 29 Luglio, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano si svolgerà la prima conferenza stampa in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale dell’astronauta ESA Luca Parmitano durante la missione ESA Beyond. Luca Parmitano è arrivato alla Stazione Spaziale Internazionale insieme all’astronauta statunitense Andrew Morgan e al cosmonauta russo Alexander Skvortsov su una navicella Spaziale Soyuz MS-13 ...

Mondiali nuoto 2019 – Strepitosa impresa di Paltrinieri a Gwangju : SuperGreg per la Prima volta d’oro negli 800 sl : A Gwangju il riscatto di Paltrinieri: Greg d’oro negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 E’ iniziata la terza giornata di sfide in vasca a Gwangju: ad aprire le danze oggi è l’attesissima sfida degli 800 stile libero maschili. Una gara mozzafiato, con gli italiani sempre tra i protagonisti: un testa a testa iniziale tra Detti e Paltrinieri, che intorno ai 300 metri ha staccato i rivali prendendo piano piano il ...

Caserta - Asl truffata per 1 - 8 milioni : arrestati Primario e moglie - sorella di ex boss. 41 indagati : Facevano comprare all’ospedale macchinari e materiale medico solo per avere tangenti dalla ditta disposta a pagare, dalla quale ottenevano anche vacanze gratis a Capri e a Ischia. Lo spaccato che emerge dall’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e del Nas dei Carabinieri mette in luce il sistema di corruzione all’interno della clinica dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ...