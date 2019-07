Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

Previsioni Meteo - weekend 27-28 luglio : temporali al centro-nord e tregua dal caldo : Dopo una settimana di caldo opprimente che ha sfiorato i 40° in molte zone d'Italia, nella zona centro-settentrionale della penisola, nel prossimo weekend di sabato 27 e domenica 28 luglio ci sarà un brusco cambiamento. Il nord e il centro saranno interessati da un abbassamento delle temperature proprio nel periodo coincidente con le partenze estive: si subirà un calo termico che potrebbe arrivare fino a 15° in meno. tregua dal caldo e violenti ...

Previsioni Meteo : ancora caldo africano in Piemonte - allerta per temporali : Un promontorio di alta pressione di origine africana insiste ancora sul nordovest italiano mantenendo tempo soleggiato e temperature elevate, solo sulle zone alpine potranno verificarsi fenomeni di instabilità pomeridiana: lo rende noto Arpa Piemonte. Le temperature massime in pianura si manterranno sui 34-35°C, con valori localmente superiori. A causa dell’umidità presente le temperature massime percepite potranno arrivare ai 38-39°C e le ...

Meteo Roma : Previsioni per venerdì 26 luglio 2019 : Meteo Roma: previsioni per venerdì 26 luglio Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio; nelle ore serali i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +22°C e +36°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 26 luglio L’alta pressione continua ad insistere sulla nostra Penisola determinando condizioni di tempo generalmente stabile anche sul Lazio con ampi spazi di sereno sia nella mattinata sia ...

Previsioni Meteo Agosto - sarà un mese di sbalzi termici improvvisi tra ondate di caldo africano e sfuriate di maltempo estremo : Le prima Previsioni Meteo per il mese di Agosto 2019 sono particolarmente preoccupanti per i fenomeni estremi che si prospettano sull’Italia. Tuttavia non devono sorprendere: si tratta di un trend ormai consolidato a cui non possiamo fare altro che abituarci: l’espansione verso nord della Cella di Hadley ha capovolto le tradizionali condizioni Meteorologiche mediterranee, così è scomparso il “dolce” Anticiclone delle Azzorre ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Giovedì 25 Luglio 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo sereno per lo più poco nuvoloso I Venti risulteranno deboli variabili Le Temperature risulteranno stazionarie I Mari risulteranno calmi Rischio Incendio: ...

Previsioni Meteo - ondata di caldo africano “soffoca” mezza Italia ma attenzione al weekend : sfuriata di maltempo estremo - sarà una Domenica tempestosa : L’Europa centro/occidentale è nuovamente nella morsa del gran caldo a causa dell’ennesima ondata di calore scatenata dall’Anticiclone Sub-Tropicale e proveniente dal Nord Africa. Le temperature sono dieci gradi oltre la norma tra Spagna, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi con picchi esagerati: oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto ben +41°C a Vichy e Saragozza, +40°C a Lione, Auxerre, Metz, Clermont-Ferrand, Nancy, ...

Previsioni Meteo 24 luglio : ancora caldo record in questa estate 2019 : Oggi 24 luglio, secondo le Previsioni meteo, inizia l'apice di questa ondata di caldo che sta interessando la Penisola e tutta l'Europa Occidentale in questa estate 2019. Le temperature supereranno i 35 gradi e in alcune città sfioreranno i 40 gradi. Sarà solo il primo di due giorni di caldo record accompagnato da afa persistente che renderà alcune città torride.Continua a leggere

Meteo agosto 2019 : Previsioni - temperature e schema meteorologico : Meteo agosto 2019: previsioni, temperature e schema Meteorologico Quali sono le ultime previsioni Meteo agosto 2019 aggiornate? Considerando sempre che le previsioni a lungo termine sono sì affidabili, ma ovviamente non certe, gli ultimi aggiornamenti degli esperti, basati sul modello europeo ECMWF ci riportano un mese di agosto all’insegna del caldo, con temperature sopra la media stagionale soprattutto all’inizio e alla fine del mese e una ...

