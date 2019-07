POZZUOLI | BIMBO DI 4 ANNI ANNEGATO IN PISCINA Choc al matrimonio | sposi sconvolti

Bimbo di quattro anni muore annegato : tragedia a POZZUOLI durante un matrimonio : La tragedia si è consumata a Pozzuoli durante la scorsa notte di mercoledì 24 luglio: un Bimbo di 4 anni ha perso la vita annegando in una piscina dove alcuni invitati facevano in bagno nel corso dei festeggiamenti di un matrimonio. Il dramma nel corso dei festeggiamenti nuziali Mentre amici e cuginetti festeggiavano in acqua facendo un bagno nella piscina del lido Kora di Lucrino, il piccolo Davide M. è sfuggito allo sguardo dei presenti, ...

