PIERO MARRAZZO Il giornalista Rai sospeso dalla sede di Gerusalemme | ecco perchè

Rai - PIERO MARRAZZO sospeso dall'incarico di corrispondente da Gerusalemme : Una decisione severa quella presa dalla Rai nei confronti del giornalista ed ex presidente della regione Lazio Piero Marrazzo, sospeso dall'incarico di corrispondente da Gerusalemme per volontà dell'azienda a seguito di una missiva top secret recapitata alle alte cariche della Rai e alla magistratura qualche mese fa. La sospensione di Marrazzo è stata ritenuta opportuna a seguito di un controllo interno avvenuto sulla gestione della sede di ...

PIERO MARRAZZO sospeso dalla Rai : Piero Marrazzo Nuovi guai per Piero Marrazzo. L’ex conduttore del Tg2 e di Mi Manda Raitre non è più il corrispondente della Rai da Gerusalemme, ruolo che ricopriva da quattro anni. I vertici di Viale Mazzini lo hanno infatti sospeso per presunte irregolarità nella gestione dell’ufficio di corrispondenza. Stando a quanto si apprende, dopo una verifica dell’organismo di controllo interno sulla gestione delle sede nella città ...

PIERO MARRAZZO : sospeso il corrispondente Rai da Gerusalemme. I motivi : Piero Marrazzo: sospeso il corrispondente Rai da Gerusalemme. I motivi Piero Marrazzo torna a occupare le prime pagine della cronaca nazionale: il noto giornalista ed ex presidente della Regione Lazio è stato sospeso dall’incarico di responsabile della sede giornalistica Rai di Gerusalemme. Piero Marrazzo: presunte irregolarità Da alcuni mesi sarebbero in corso degli accertamenti sull’operato dell’ufficio Rai di Gerusalemme da arte ...

Rai - PIERO MARRAZZO sospeso dall’ufficio di corrispondenza di Gerusalemme : Secondo l'Adnkronos, l'indagine sulla sede di Gerusalemme sarebbe scattata mesi fa in seguito a una lettera anonima

PIERO MARRAZZO sospeso dalla Rai - l'ultimo enorme guai : all'ufficio di corrispondenza di Gerusalemme... : Altri grossissimi guai per Piero Marrazzo, il quale - si apprende - non è più corrispondente della Rai da Gerusalemme. L'ex presidente del Lazio è stato sospeso dal suo incarico in seguito a una verifica dell'organismo di controllo interno sulla gestione della sede di corrispondenza in Israele. Seco