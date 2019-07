Perrotta-Tartaglione | è nato il piccolo Domenico L’annuncio su Instagram

Fonte : dilei

(Di giovedì 25 luglio 2019) È, il primogenito di Rosae Pietro, coppia formatasi all’interno del fortudating show di Maria De Filippi. Non è tardata ad arrivare, una dolcissima dedica da parte di Pietro a suo figlio, che a pochi minuti dalla nascita delha pubblicato una fotografia sul suo profiloper informare i fan di questo arrivo tanto atteso. “La felicità pesa 4kg”- con queste dolcissime parole, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne annuncia al mondo, attraverso i social, la nascita del suo primogenito. Soltanto poche ore prima, la, che ha condiviso con i fan gioie e dolori durante tutto il percorso di gravidanza, annunciava l’ingresso in sala parto “se dovessi scomparire improvvisamente un giorno e se non doveste avere mie notizie per più di 5/6 ore, vuol dire che sono andata a sfornarlo”- ironizzava l’ex tronista di U&D attraverso il suo ...

361_magazine : #RosaPerrotta e #PietroTartaglione sono diventati genitori - matte051 : Oh, la gravidanza più lunga della storia è giunta al termine. Rosa InDolceAttesa Perrotta non è più in dolce attesa… - RitaRicette : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne sono divenuti genitori: nato Domenico -