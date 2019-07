Pépé-Napoli | accordo per 60 milioni più Ounas Il giocatore vuole venire

Dalla Francia trapela che l’accordo tra Lille e Napoli per Pépé è stato raggiunto : Secondo quanto scrive il quotidiano di Lille “La voix du nord”, sarebbe andato a buon fine l’incontro svoltosi a Dimaro tra lo staff dirigenziale del Napoli e gli agenti di Nicolas Pépé. Al momento non sono state confermate le cifre, ma il giornale scrive che Dalla somma totale prevista per il trasferimento del francese a Napoli deve essere tolta la percentuale del 15% per l’Angers, che è la squadra che ha trasferito Pepé ...

Tuttosport : Giuntoli vola a Lille. Obiettivi del Napoli Pèpè e Leao : Il Napoli continua a muoversi sul mercato e se gli occhi sono puntati su James Rodriguez e Icardi, intano Giuntoli non tralascia le altre piste. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il diesse azzurro avrebbe in programma un blitz in Francia dove ci sono due calciatori che interessano al Napoli . Nicolas Pèpè e Rafela Leao. Giuntoli vola a Lille “Quali sono questi due attaccanti di cui discuterà Cristiano Giuntoli? Il primo è ovviamente ...

Gazzetta : “Tra Pépé e Icardi - Adl al Napoli prenderebbe Pépé (per il decreto crescita)” : La differenza la fanno gli ingaggi Sulla Gazzetta, approfondimento sul mercato del Napoli da parte di Maurizio Nicita. Il Napoli sempre più straniero, non una moda, ma una questione meramente economica. Conoscendo infatti il presidente De Laurentiis – leggiamo – appare facile intuire come le scelte non siano guidate dagli entusiasmi del momento ma da pacate riflessione di natura economica dal momento che lo scorso mese il governo ha ...

CorSport : Il Napoli al lavoro per Pepé o Icardi. Il francese vuole un ingaggio pari a quello dei big : È l’ora della scelta per il Napoli: Pépé o Icardi. Ancelotti, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe contento in entrambi i casi. Ma ci sono le trattative da concludere e, in mezzo, le esternazioni social dell’Oracolo di Delfi dei nostri giorni, Wanda Nara. Il Napoli è galvanizzato dall’apertura di Icardi ed aspetta solo di affondare il colpo. Si tratta di scegliere tra lui e Pépé, ovvero di scegliere “se insistere tra le linee oppure sul ...

Pedullà : Icardi - James - Pépé e Lozano. Il Napoli apparecchia quattro tavoli per l’attacco : Sono quattro i tavoli apparecchiati dal Napoli per l’attacco, scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport. Su uno c’è James Rodriguez e l’attacco dell’Atletico Madrid. Il Napoli può contare sull’alleanza con Jorge Mendes, ma se l’Atletico decide di pagare il cartellino e il Napoli insiste per il prestito con diritto di riscatto ci si dovrà rivolgere ad altri tavoli. Dove sono imbandite le trattative per Icardi, Pépé e Lozano. Non sono ...

SKY – James Rodriguez si allontana - Napoli tutto su Pépé. Fissato il prezzo : Ounas contropartita. Il punto : SKY – James Rodriguez si allontana, Napoli tutto su Pépé. Fissato il prezzo, Ounas contropartita SKY – James Rodriguez si allontana, Napoli tutto su Pépé. Fissato il prezzo, Ounas contropartita. Gianluca Di Marzio dà per ormai arenata la trattativa tra Napoli e Real Madrid per il fantasista colombiano James Rodriguez. Quindi la scelta del club azzurro di puntare su Pépé. Di seguito l’ analisi del collega di Sky Sport sul ...