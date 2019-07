Pena di morte | dopo 16 anni negli Usa tornano le esecuzioni federali

Pena di morte - Usa ripristinano le esecuzioni a livello federale dopo 15 anni. Cinque iniezioni letali programmate entro gennaio : Riprendono dopo quasi 16 anni negli Stati Uniti le esecuzioni capitali per le persone condannate dai tribunali federali. A dichiararlo è il dipartimento della Giustizia statunitense che, attraverso una nota del titolare William Barr, comunica di aver accolto l’appello del presidente Donald Trump ad adottare pene più severe nei confronti di chi commette crimini gravi. Al momento sono già programmate 5 esecuzioni. Trump ha dato istruzione al ...

Turiste sgozzate in Marocco - oggi la sentenza : i tre imputati rischiano la Pena di morte : Turiste sgozzate in Marocco, è il giorno della sentenza: è attesa per oggi infatti la decisione nel processo a carico dei tre imputati accusati dell'omicidio della...

Merito la Pena di morte! Il fidanzato di Roberta Perillo confessa : Sarebbero state queste le parole pronunciate da Francesco D'Angelo – il foggiano di 37 anni che ha confessato di aver strangolato la fidanzata Roberta Perillo giovedì scorso a San Severo (Foggia) – durante l'udienza di convalida davanti alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, Maria Luisa Bencivenga. L'uomo è stato sottoposto a un'interrogatorio durato un'ora e ha confermato la confessione fornita giovedì notte al ...

"Merito la Pena di morte". L'uomo che ha strangolato la fidanzata nel foggiano parla al Gip : “Merito la pena di morte”. Avrebbe detto così Francesco D’Angelo - il foggiano di 37 anni che ha confessato di aver strangolato la fidanzata Roberta Perillo giovedì scorso a San Severo (Foggia) - all’udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Foggia, Maria Luisa Bencivenga.L’uomo è stato interrogato per un’ora e ha ribadito la confessione fornita giovedì notte al pubblico ...

Ladro ucciso a Ivrea - una domanda : siete favorevoli alla Pena di morte per il reato di furto? : La vicenda del tabaccaio di Ivrea presenta risvolti di gravità che vanno perfino oltre la morte di una persona. La storia è nota: un tabaccaio, vittima di precedenti furti, in possesso di un’arma regolarmente registrata, uccide uno dei ladri che erano entrati nel suo negozio per derubarlo. La prima versione indica che il tabaccaio avrebbe sparato durante una colluttazione con i malviventi e, anche in ragione della legge approvata recentemente, ...

Pena di morte in Egitto : sotto al-Sisi 2400 condanne e 144 esecuzioni : Ahmed Saddouma è stato arrestato all’età di 17 anni, torturato affinché confessasse e condannato a morte. Piccolo particolare: il reato del quale è stato giudicato colpevole era avvenuto tre settimane dopo l’arresto. Quella di Ahmed Saddouma è una storia estrema. Ma di processi irregolari basati su confessioni estorte sotto tortura e terminati con una condanna a morte la storia dell’Egitto degli ultimi anni è piena. ...

Violentata - umiliata dalla polizia e bruciata viva! Pena di morte per gli assassini di Nursat : Aggredita sessualmente, umiliata dalla polizia e, infine, uccisa senza pietà. L’omicidio di Nusrat Jahan Rafi, avvenuto il 6 aprile scorso, ha scosso il Bangladesh per la brutalità con cui è stato commesso. La studentessa di 19 anni è stata bruciata viva dopo aver denunciato le molestie sessuali del preside della sua scuola a Feni, nel sudest del Paese asiatico. Mercoledì le indagini si sono concluse e l'accusa ha chiesto la Pena di morte per i ...