Pallavolo | la Nazionale italiana maschile brilla in amichevole | Slovenia battuta 3-1

(Di giovedì 25 luglio 2019) Ottimo successo per i ragazzi del ct Blengini in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari L’Italia comincia con una vittoria per 3-1 (25-22, 27-29, 25-12, 25-14) contro lala sua marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 di agosto. Davanti ai 4mila spettatori dell’ Eurosuole Forum e sotto gli occhi del presidente Cattaneo, i ragazzi di Gianlorenzo Blengini hanno offerto una buona prova che fornirà al tecnico tricolore le primissime, importanti indicazioni di una preparazione che andrà progressivamente migliorando in vista dell’appuntamento clou di questa stagione 2019. Le due sq uadre hanno comunque dato vita a una gara interessante, non risparmiandosi anche se ovviamente la condizione fisica ha manifestato un più che naturale “working in progress”. Come formazione iniziale Blengini ha scelto la ...

