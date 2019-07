Pallanuoto | Mondiali 2019 | SETTEBELLO DA CAPOGIRO! Italia-Ungheria 12-10 | azzurri a Tokyo

Pallanuoto - il Settebello è in finale ai mondiali. Battuta la forte Ungheria : Grande prestazione della nazionale azzurra ai mondiali di Gwangju in Corea del Sud. Dopo la vittoria contro la Grecia ai quarti di finale, la squadra di Sandro Campagna ha superato in semifinale una delle squadre più forti al mondo: l'Ungheria. Ora la sfida con la sorpresa del torneo, la Spagna, capace di eliminare la Croazia, un'altra delle favorite alla vittoria del torneo. Dopo aver concluso il primo quarto soto per 4-2, l'italia ha saputo ...

E' FINITAAAAAAAAAAAAAAA!!! SIAMO IN finaleEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Italia-Ungheria 12-10! Il Settebello si qualifica anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020! ULTIMI 23 SECONDI, UNGHERIA IN ATTACCO! 0'50" TRAVERSAAAAAAAAAA!!! E' FATTAAAAAAAAAAAAA!!! E' FATTAAAAAAAAAAAAA!!! 1'05" Espulsione per Bodegas, non finisce mai… 1'14" Aicardi mura il ...

3'36" Missile di Zalanki dalla distanza e gol dell'Ungheria. Qui Del Lungo è colpevole, purtroppo. Italia-Ungheria 10-9 4'00" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! FIGARIIIIIIIIIIIIII!!! Stesso schema di prima, assist al bacio di un divino Echenique, Figari non può sbagliare davanti a Vogel! Italia-Ungheria 10-8. Ora dobbiamo difenderci con tutto quello che ...

4'29" Harai riceve palla al centro, si gira e beffa Del Lungo. Qui non bene Bodegas in marcatura. Italia-Ungheria 7-6. 4'56" Altra palla persa, il Settebello sta commettendo il solito errore: smettere di giocare… 5'24" DEL LUNGOOOOOOOOOOO!!! Che parataaaaaaaa!!! Miracolo su Jansik, l'Italia si salva ancora con l'uomo in ...

7'40" Fallo in attacco di Bodegas. Si riparte. L'Italia vince anche il terzo sprint, questa volta con Luongo. Intanto Nagy resta in panchina infortunato, c'è Vogel in porta. TERMINA IL SECONDO TEMPO. Italia-Ungheria 7-5. Parziale di 5-1 per il Settebello in questo parziale. Azzurri trascinati dalla tripletta dell'oriundo Gonzalo Echenique. Ultimi 15″, ...

4'52" Zalanki non sbaglia. Italia-Ungheria 6-5. I magiari si confermano devastanti in superiorità numerica, 5/6. 4'59" Fallo da espulsione di Figari. 5'20 GONZALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GONZALOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GONZALOOOOOOOOOOOOOOO!!! TRIPLETTA DA FENOMENOOOOOOOOOOO!!! Un mancino imprendibile! Italia-Ungheria 6-4! 5'42" Vamos sbaglia la ...

7'12" 1-0 ITALIA! Un'autentica sassata di Di Fulvio sopra la testa di Nagy. Imparabile. Importante che si sia sbloccato subito il nostro bomber. 7'33" Espulsione guadagnata da Aicardi. 11.31 Di Fulvio vince il primo sprint. Figlioli parte dalla panchina. 11.30 Si comincia! Le squadre si stanno disponendo in acqua. 11.28 Questi i componenti del Settebello: Del ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di giovedì 25 luglio. Spagna alle Olimpiadi - superata la Croazia 6-5 : Si è appena conclusa la prima semifinale dei Mondiali di Pallanuoto: la Spagna, dopo aver centrato ieri la carta olimpica con la Nazionale femminile, oggi concede il bis nel torneo maschile, con gli iberici che dominano a lungo la sfida contro la corazzata della Croazia, finora imbattuta nel torneo iridato, vincono per 6-5, pur concedendo tre reti negli ultimi minuti ai balcanici, e volano a Tokyo 2020, dove saranno raggiunti dalla formazione ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Ungheria vale il pass per Tokyo 2020. Scontri diretti iridati in perfetta parità : Forse la miglior definizione di Italia-Ungheria di Pallanuoto l’ha data proprio Sandro Campagna, CT del Settebello, al termine del quarto di finale vinto contro la Grecia: “E’ come Italia-Brasile di calcio. Una battaglia in acqua: tecnica, fisica e mentale. Si affrontano le squadre più vincenti della storia della Pallanuoto e vale il pass olimpico“. Quello odierno infatti sarà l’undicesimo confronto nella storia dei ...

La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo delle semifinali (25 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, valida per le semifinali dei Mondiali di pallanuoto di Gwangju: in palio, oltre al passaggio alla finalissima iridata, c'è anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : oggi le semifinali. Programma - orari e tv : oggi, giovedì 25 luglio, è tempo di semifinali per i Mondiali di Pallanuoto che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud: si partirà alle ore 10.00 italiane con la sfida tra Spagna e Croazia, mentre alle ore 11.30 sarà la volta di Ungheria-Italia. Entrambe le sfide metteranno in palio, oltre alla finalissima iridata, la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La prima semifinale sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD, invece ...

Italia-Ungheria oggi - Mondiali Pallanuoto 2019 : orario d’inizio e come vedere in tv e streaming la semifinale : Il grande giorno è arrivato: oggi si giocheranno le semifinali dei Mondiali di pallanuoto, che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud. Il Settebello, ritornato tra le prime quattro al mondo quattro anni dopo la rassegna di Kazan 2015 grazie alla vittoria di misura sulla Grecia nei quarti, affronterà l’Ungheria, che tra mille polemiche ha superato, sempre di misura, l’Australia. La gara odierna avrà inizio alle 11.30 ora ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di mercoledì 24 luglio. Spagna alle Olimpiadi - sarà finale con gli USA : Oggi si sono giocate le semifinali ai Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: entrambe le partite giocate non hanno avuto molta storia. Gli USA, come da pronostico, dominano contro l’Australia, subendo la prima rete dopo quasi 20 minuti di gioco, quando però sono già avanti 6-0. Alla fine il punteggio è di 7-2, con una seconda parte di gara di pura gestione per le statunitensi. A senso unico però è anche ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Ungheria vale la finale - il Settebello a caccia dell’impresa : Siamo ad un punto di non ritorno. Dopo quattro anni il Settebello ha ritrovato la semifinale al Mondiale: l’obiettivo ora è quello di tornare ad otto anni fa, Shanghai 2011, nell’ultima manifestazione iridata in terra asiatica, quando la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile riuscì ad arrivare nell’ultimo atto, imponendosi in maniera spettacolare. In quel di Gwangju (Corea del Sud), domani, alle 11.30, torna in acqua la ...