Padova, maxi frode da 45 milioni nella ricerca scientifica: oltre 200 indagati in tutta Italia

(Di giovedì 25 luglio 2019) Sonoduecento le persone indagate per unafiscalescoperta da una complessa inchiesta giudiziaria condotta dagli uomini della Guardia di Finanza di. Per l'accusa era stata creata una vera e propria associazione a delinquere che creava false fatture che attestavano finanziamenti allasolo per percepire crediti fiscali.