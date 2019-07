Padova | evasione fiscale da 45 milioni di euro “False ricerche industriali per ottenere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il giochetto è di una semplicità disarmante. Far risultare una ricerca industriale inesistente persconti e benefici fiscali, sotto forma di crediti d’imposta. Apparentemente un’azienda investiva nell’acquisizione di nuove conoscenze, nella messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, in realtà si trattava di progetti fasulli che avevano un altro obiettivo. Molto lucroso. È questo il sospetto degli investigatori del Nucleo di polizia economica e finanziaria di, coordinati dal pubblico ministero Roberto D’Angelo, che hanno eseguito, assieme ai colleghi di una settantina di strutture territoriali italiane, circa 200 perquisizioni o acquisizioni di documenti che riguardano alcune centinaia di aziende. Oltre a Veneto e Friuli Venezia Giulia, sono interessate altre otto Regioni, Piemonte, Marche, Toscana, Puglia, Campania, Lombardia, ...

