Oppo ha presentato in Italia il suo smartphone 5G La strategia e quanto ha investito

Fonte : agi

(Di giovedì 25 luglio 2019) Se Huawei aveva scelto Milano per annunciare il suo piano di investimenti da 3,1 miliardi di dollari in due anni (con la creazione di tremila posti di lavoro: mille diretti e duemila indiretti), Oppo invece ha puntato su Roma per il lancio di Reno 5G, il telefonino che intende sfruttare le reti superveloci di nuova generazione (una delle primissime aziende a farlo): data di arrivo inprevista, con TIM, fine luglio. Marchio ancora poco conosciuto nel Vecchio Continente (è stato registrato nel 2004 in California e ceduto all'azienda cinese Oppo Electronics Corp), Oppo è arrivato in Europa nel 2018, inizialmente in, Francia, Spagna e Paesi Bassi. Nel 2019, il marchio è stato lanciato anche nel Regno Unito, in Turchia e in Polonia. "Siamo il quinto produttore di smartphone al mondo, con 250 milioni di utenti in oltre 40 Paesi. Ma intendiamo crescere ancora, ...

