Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Si complica la situazione finanziaria di: la marca automobilistica giapponese ha registrato un crollo dell’utile operativo del primo trimestre del 98,5%, a 1,6 miliardi di yen, l’equivalente di 13,3 milioni di euro. Una caduta libera condizionata dalle difficoltà commerciali sul mercato nordamericano dove, per fare fronte a una concorrenza sempre più agguerrita, la casa ha dovuto rispondere con sconti particolarmente aggressivi sul prezzo di listino che, però, hanno sacrificato la redditività. Uno scenario che ha generato una delle performance trimestrali più deboli nella storia disin dai tempi della crisi finanziaria globale del 2008. Pertanto, nell’ottica di un pesante programma di ristrutturazione della compagnia,si vedrà costretta a un drasticoo della forzadi ben 12.500 dipendenti a livello globale, da portare a termine entro il 2022. ...

Cascavel47 : Nissan, vendite e utili in calo. Previsti tagli per 12.500 posti di lavoro nel mondo - FEMsrl : Nissan, vendite e utili a picco. Taglierà 12.500 posti - fattiamotore : Nissan, vendite e utili in calo. Previsti tagli per 12.500 posti di lavoro nel mondo -