Nissan | gli utili crollano del 95%Tagliati oltre 12mila posti di lavoro

Nissan - Verso il taglio di 10 mila dipendenti : La Nissan potrebbe varare presto un pesante programma di ristrutturazione. La notizia è stata riportata da diversi organi di informazione giapponesi, tra cui l'agenzia Kyodo News e il quotidiano Nikkei, secondo cui i vertici aziendali potrebbero annunciare domani, in occasione della pubblicazione dei risultati trimestrali, il taglio di oltre 10 mila posti di lavoro in tutto il mondo. Serve invertire la rotta. Domani la Casa di ...

Renault - Nissan pronta a diluirsi Ora gli indizi vanno verso Fca : Gli indizi vanno da quella parte. Almeno a detta degli osservatori. In attesa di una ripresa fitte delle trattative fra Renault ed Fca, dall'assemblea dei soci di Nissan arrivano due step che sulla carta facilitano la riapertura formale del dossier delle nozze fra la casa automobilistica italo-americana e quella francese, con un ruolo importante dei gapponesi. Segui su affaritaliani.it

Guida con figli piccoli - lo studio di Nissan : sempre più necessari sistemi di assistenza : sistemi di assistenza alla Guida ritenuti sempre più necessari da adulti con figli piccoli, lo conferma uno studio condotto da Nissan Nissan ha condotto uno studio per capire quanto i sistemi di assistenza alla Guida siano ritenuti sempre più necessari e ha concentrato tale indagine su clienti molto sensibili all’argomento: i genitori con figli piccoli. Lo studio è stato effettuato su un campione di 1.000 partecipanti, tutti in possesso di ...

Nissan Navara 2019 : prezzo - uscita e dimensioni. Gli interni : Nissan Navara 2019: prezzo, uscita e dimensioni. Gli interni La Nissan lancia la sua nuova Navarra 2019, una macchina che sa adattarsi alle situazioni. Versatilità e stile ed efficienza, soprattutto in materia di tecnologia, l’autovettura se la cava per le strade ed è formidabile off-road, una perfetta conciliazione per chi vuole usarla per lunghe settimane lavorative oppure per un weekend all’insegna della flora e della fauna ...

Fusione Fca-Renault al vaglio di Nissan : 8.47 L'ipotesi di Fusione Fca-Renault viene esaminata da Nissan per valutarne "le opportunità" anche per la casa automobilistica giapponese,che comunque non è nella posizione di bloccarla. A tal fine il presidente di Renault,Senard, è volato a Tokyo, per partecipare alla riunione del Board che si occupa della supervisione dell'alleanza fra Renault, Nissan e Mitsubishi. Intanto,il gruppo Fca dopo la proposta di Fusione con Renault conferma che ...