News UeD | Eleonora Rocchini e Oscar Branzani in crisi? Parla lei

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 25 luglio 2019)di Uomini e Donne si sono lasciati? L’indiscrezione In queste ultime ore sono circolate alcune indiscrezioni suche se confermate avrebbero davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato poco fa un suo selfie su instagram, asserendo nella didascalia: “Se qualcuno ti delude non prendertela, era il massimo che poteva offrirti…” Una confessione che ovviamente ha messo in allarme i suoi numerosissimi fan, i quali hanno immediatamente pensato a una possibiletradi UeD. Per tale ragione un po’ tutti si sono riversati sulle pagine social del ragazzo per chiedergli delucidazioni in tal senso. Tuttavia quest’ultimo ha preferito non rispondere a nessuno, lasciando il dubbio. Quale sarà la verità? Uomini e ...

zazoomnews : UeD Giulia Cavaglia ritrova l’amore con un calciatore? Il gossip - #Giulia #Cavaglia #ritrova #l’amore - zazoomnews : Trono Over Noel si svela: cene con Stefano Alessandro retroscena UeD - #Trono #svela: #Stefano #Alessandro -