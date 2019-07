New York | trovato ferito in cella il miliardario Epstein | è accusato di traffico e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il finanziereJeffreyè statoa terra con ferite al collo e semicosciente nelladella prigione in cui è recluso a New. A riportarlo è la Bbc. Il 66enne è in attesa di processo per accuse die sfruttamento sessuale di ragazze minorenni e per transazioni sospette.si trova ora in un ospedale di Manhattan ma le sue condizioni non sono state rese pubbliche. Non è chiaro come l’uomo si siae gli investigatori stanno lavorando per stabilire cosa è successo: secondo fonti anonime citate da NBC News, non si esclude un tentativo di suicidio o una aggressione. Lo scorso 18 luglio il tribunale federale di Manhattan aveva respinto la richiesta di libertà su cauzione avanzata dai suoi legali che avevano chiesto di porre il magnate agli arresti domiciliari nella sua residenza di Manhattan. Arrestato il 6 luglio all’atterraggio ...

