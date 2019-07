Natalie Imbruglia è incinta | sarà mamma per la prima volta con la fecodazione assistita

Natalie Imbruglia aspetta il primo figlio : «Finalmente sarò mamma» : Natalie Imbruglia sarà mamma: la felicità della cantante di Torn, 44 anni, sta in un selfie allo specchio che mette in mostra il pancione. È in attesa del primo figlio, e rivela non è stato un percorso semplice. «No, non ho inghiottito un’anguria», dice portandosi una mano sul ventre, «In autunno avrò il mio primo figlio. Chi mi conosce sa che è qualcosa che volevo da molto tempo, e sono grata che sia stato possibile con l’aiuto della ...

