Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) È mortouna Pozzuoli. A perdere la vita è undidella provincia di Caserta: secondo una prima ricostruzione,i festeggiamenti si è allontanato dai genitori e si è tuffato nelladel ristorante, dove c’erano anche altri bambini. Ilè stato visto da un’animatrice, che l’ha portato fuori dall’acqua e ha provato a rianimarlo. Il piccolo è stato subito portato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il, come riportano i giornali locali, è il secondo di tre figli di una giovane coppia casertana, di Maddaloni. Sul corpo è stata disposta l’autopsia, che verrà effettuata al Secondo Policlinico di. Sulla vicenda indagano gli agenti di polizia del Commissariato di Pozzuoli, che hanno raccolto le testimonianze di coloro che ...

Cascavel47 : Napoli, bambino di quattro anni muore annegato in piscina durante un matrimonio - fattoquotidiano : Napoli, bambino di quattro anni muore annegato in piscina durante un matrimonio - Noovyis : (Napoli, bambino di quattro anni muore annegato in piscina durante un matrimonio) Playhitmusic - -