MotoGp – Stop alle vacanze! Valentino Rossi torna in pista | primo allenamento per il

Fonte : sportfair

(Di giovedì 25 luglio 2019)in moto: il Dottore sina sul circuito di Misano dopo le vacanze estive con gli amici e la sua Francesca Sofia Novello Le vacanze disono terminate: è arrivato il momento, per il Dottore, dire inadnarsi. Dopo una vacanza in compagnia dei suoi amici e della fidanzata Francesca Sofia Novello,to a faticare e lo ha fatto in, sul circuito di Misano, sulla Yamaha R1 in compagnia dei giovani della VR4 Academy. “Di nuovo innamento al Misano Circuit con la mia R1 e la VR46 Academy“, ha scritto il Dottore sui social a corredo di una gry di foto scattate da @camilss @alenbolla. Visualizza questo post su Instagram Back on track training at @misanoworldcircuit with my R1 and the @vr46ridersacademyofficial @camilss @alenbolla Un post ...

AdeNovit44 : RT @SkySportMotoGP: ?? #17Luglio 2011 ??#GermanGP ?? Trionfa @26_DaniPedrosa al rientro dal lungo stop ???? Sul podio @lorenzo99 e @Official_C… - SkySportMotoGP : ?? #17Luglio 2011 ??#GermanGP ?? Trionfa @26_DaniPedrosa al rientro dal lungo stop ???? Sul podio @lorenzo99 e… -