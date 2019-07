Motocross | GP Repubblica Ceca 2019 | Tim Gajser va a caccia dell’ottava vittoria di fila

Fonte : oasport

(Di giovedì 25 luglio 2019) Dopo il doppio appuntamento in Indonesia il Mondialetorna in Europa e fa tappa a Loket nel weekend 27-28 luglio per il Gran Premio di, tredicesimo round della stagione. Nella classe regina la situazione è ormai delineata da diverse settimane con Timche ha di fatto ipotecato il terzo titolo iridato della carriera (il secondo in MXGP) con una striscia ancora aperta di sette vittorie di tappa consecutive in cui ha collezionato dodici successi di manche oltre ad un secondo e ad un quinto posto. Chiaramente lo sloveno è riuscito a mettere inquesta incredibile serie di risultati positivi anche grazie ai problemi fisici dei piloti ufficiali KTM Jeffrey Herlings e Antonio Cairoli, con quest’ultimo che ha chiuso anzitempo la propria stagione a causa di un’operazione alla spalla dopo essere stato a lungo in testa al campionato. A 6 Gran ...

