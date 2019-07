Mostra del cinema di Venezia 2019 | fra i titoli in concorso anche Joker

Mostra del Cinema di Venezia 2019 : film - protagonisti - programma : A titoli rivelati, il festival del Lido ha tutti i numeri per essere di nuovo un argomento da Oscar. Con alcuni dei film e delle serie più attesi dell'anno (Joker, Ad Astra, Zero Zero Zero, The New Pope). Un parterre di star ricco all'inverosimile (da Pitt a Depp, Phoenix e Pattinson, da Bellucci a Johansson, Stone e Cruz, per non parlare delle regine Streep e Deneuve). Una grande varietà di generi, linguaggi, contaminazioni. E tanti diversi ...

Gli Etruschi e la loro cultura in Mostra al Polo Museale del Lazio : I nomi di Cerveteri e Tarquinia costituiscono senza ombra di dubbio, sia per il vasto pubblico degli interessati sia per la ristretta cerchia degli specialisti, un riferimento immediato, quasi un sinonimo, agli Etruschi e alla loro cultura, tanti sono i reperti archeologici, le fonti storiche e le testimonianze epigrafiche accumulati in entrambe le città lungo il millenario sviluppo della civiltà etrusca. Questa situazione d’eccellenza è valsa, ...

Connessioni : il racconto della Mostra di arti visive alla Chiesa dello Spasimo a Palermo : Si è svolta domenica 21 luglio, all'interno della Chiesa dello Spasimo, a Palermo, la mostra di arti visive intitolata "Connessioni", una manifestazione artistica all’insegna della solidarietà, inserita all’interno dell'iniziativa “Fibromialgia? Parliamone” dell’Associazione Onlus "Una lotta per la vita". La mostra e le sue sfaccettature La mostra, curata dall’Associazione Scruscio, ha coinvolto numerosi artisti del panorama contemporaneo ...

Cristiano Ronaldo - cadono le accuse di stupro negli Usa. Gli inquirenti del Nevada : “Non si può diMostrare oltre ogni dubbio” : Cristiano Ronaldo non è più accusato di aver stuprato l’ex modella statunitense Kathryn Mayorga. Le accuse nei confronti dell’attaccante della Juventus sono infatti cadute, come annunciato dal procuratore distrettuale della contea di Clark, nello stato americano del Nevada. La donna, all’epoca 25enne, aveva denunciato il cinque volte pallone d’oro affermando di essere stata violentata in un hotel di Las Vegas, nel 2009. ...

Solway Firth è il nuovo singolo degli Slipknot con un video che Mostra immagini della serie The Boys (testo e traduzione) : Solway Firth è il nuovo singolo degli Slipknot a poche settimane dall'uscita del nuovo album prevista per il 9 agosto. Dopo la sorpresa di Unsainted, la band di Des Moines ritorna con un video in cui si alternano immagini live a scene estratte dalla serie TV The Boys attesa per il 29 luglio si Amazon Prime video. Il brano si apre con la voce calda di Corey Taylor - che quando canta in clean sa ipnotizzare e schiaffeggiare le ...

L'uscita di Blacksad : Under the Skin è stata posticipata - pubblicato un filmato che Mostra lo sviluppo del gioco : Attraverso un comunicato stampa, Microids e Pendulo Studios svelano attraverso un video diario lo sviluppo di Blacksad: Under the Skin e la sua trasformazione da fumetto a videogioco.Questa serie di video girati proprio durante lo sviluppo introdurrà gli spettatori alla squadra che sta dietro al videogioco, ma anche allo scrittore e all'artista del fumetto originale di Blacksad, ovvero Juan Díaz Canales e Juanjo Guarnido.Immergetevi ...

Il thriller The Burnt Orange Heresy del regista italiano Giuseppe Capotondi Film di chiusura in prima mondiale della 76. Mostra di Venezia : Il thriller The Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi con Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland e Mick Jagger Film di chiusura in prima mondiale della 76. Mostra di Venezia Il ...

Il populismo ci ha Mostrato l’Italia dell’irrealtà : Sappiamo ancora sognare la luna? Non si sa quando succederà, non si sa se succederà, non si sa se si voterà, non si sa se il governo reggerà, non si sa se lo scazzo si risolverà ma ciò che si sa, invece, è che quando Matteo Salvini deciderà di staccare la spina a un governo ormai decotto da mesi ci

Maxi Lopez contro Wanda Nara : "Usare i figli per vendicarsi dell'ex Mostra il tuo rancore e valore come persona" : Maxi Lopez butta nuova benzina sul fuoco che è il suo rapporto con Wanda Nara, ex compagna e madre dei suoi figli. Il calciatore argentino è intervenuto su Instagram per esprimere tutto il suo disappunto a proposito del comportamento della manager sportiva, colpevole a sua detta di averlo escluso dalla vita dei figli. In una Storia, poi rimossa prima dello scadere delle ventiquattro ore, Maxi Lopez ha condiviso un'immagine con un testo in ...

Nuove immagini di Cyberpunk 2077 ci Mostrano l'avveniristica moto del protagonista e poster di gioco acquistabili : Cyberpunk 2077 continua a farci sognare con le sue iconiche atmosfere grazie ad alcune Nuove immagini che ritraggono una fantastica moto Yaiba Kusanagi che i giocatori potranno utilizzare per viaggiare attraverso le pericolose strade di Night City, ma anche molto altro.Nelle immagini possiamo infatti anche vedere dei fantastici concept art ritratti su dei poster, tra l'altro acquistabili tramite lo store ufficiale.Per quanto riguarda la moto, ...

I premiati della 66ª Mostra-Concorso dell’artigianato valdostano di tradizione : L’Assessorato delle Finanze, Attività produttive e Artigianato comunica che la Giuria ha assegnato i seguenti premi, suddivisi nelle varie categorie,

Control : alcune immagini Mostrano la potenza del ray tracing : Control è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione, non solo parliamo di un titolo molto affascinante e con ottime premesse narrative, ma anche di un'opera che sembra godere di un comparto tecnico molto solido, specialmente la sua versione PC.Naturalmente stiamo parlando del Ray tracing, tecnologia che in questo periodo è sempre più spesso al centro dei dibattiti della community, del resto Nvidia sta spingendo molto verso ...

Marvel's Avengers : ecco il filmato della demo Mostrata durante il Comic Con 2019 : In queste ultime ore è trapelato online il filmato relativo alla demo a porte chiuse di Marvel's Avengers mostrato durante il Comic Con 2019. Leggi altro...

Elisabetta Trenta - Dagospia : c'è lei dietro l'elezione della Von der Leyen - l'sms che lo diMostra : La bomba la sgancia Dagospia, in un "Dagoreport" che esordisce così, andando dritto al punto: "Non molti sanno che dietro il voto grillino alla Von Der Leyen c'è Elisabetta Trenta. È stata lei ad aprire i contatti tra la tedesca e i 5 Stelle quando è arrivata sul tavolo l'ipotesi della sua candidatu