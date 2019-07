Mosca chiede a Salvini di bloccare sciopero operai di un’azienda russa in Italia: lui obbedisce

(Di giovedì 25 luglio 2019) Gli scioperi davanti alle raffinerie del gruppo petrolifero Lukoil sono proibiti da mesi per questioni di "sicurezza pubblica". Tuttavia, una lettera dell'ambasciatore russo in, indirizzata lo scorso marzo al ministro dell'Interno, Matteo, sembra mettere in luce una questione un po' diversa. Infatti,avrebbe chiesto al leader leghista di fermare i blocchi sindacali per proteggere i propri interessi economici. "Presente quando la Russia ordina, assente quando deve venire a rispondere in Parlamento", commenta a Fanpage.it il senatore dem, Davide Faraone.