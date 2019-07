Mortalità infantile | come è cambiata in Europa negli anni – infografiche

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 25 luglio 2019)ininOrmai appare quasi storia se volgiamo lo sguardo indietro, la morte di un bambino è un fatto rarissimo, che accade solo in casi estremi. 60-80-100fa un po’ tutti potevano dire di conoscere qualcuno che aveva perso un figlio. È evidentissimo dai dati Eurostat organizzati nella nostra infografica. Nel 2017 i bambini che morivano prima dell’anno erano il 2,7 per mille in Italia, allo stesso livello che in Spagna e Portogallo, ma meno che in Germania, dove si arrivava al 3,3, o in Francia o Regno Unito, con il 3,9. Va meglio solo in Svezia, Norvegia, Finlandia. I Paesi in cui la situazione è più drammatica sono Ucraina, con 7,7 bambini morti ogni 1000 abitanti, l’Albania, con 8, la Turchia, con 9,2. Non vi sono dati per ...

