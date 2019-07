Monopattino elettrico | i migliori da comprare

A Parigi il primo incidente mortale con un Monopattino elettrico : Un uomo di 25 anni, che sfrecciava su un monopattino elettrico - mezzo di locomozione che negli ultimi mesi ha invaso Parigi - è morto ieri sera dopo essersi schiantato contro un camion al quale non aveva dato la precedenza. Lo annuncia la radio Europe 1.Si tratta della prima vittima di un incidente su monopattino . I fatti sono avvenuti alla Goutte d’Or, ai piedi di Montmartre. L’autista del camion è stato posto in ...

C’è la prima vittima del Monopattino elettrico : 25enne si schianta contro un camion e muore : Erano da poco passate le 22 e un ragazzo di 25 anni stava percorrendo una strada a bordo del suo monopattino elettrico quando è stato travolto e ucciso da un camion . È successo il 10 giugno scorso a Parigi, nel quartiere la Goutte d’Or, 18esimo arrondissement: secondo quanto ricostruito da Europe 1 che dà la notizia, il giovane non si sarebbe fermato a un semaforo, mancando la precedenza al mezzo pesante. Trasportato d’urgenza in ospedale ...

Parigi - si schianta col Monopattino elettrico - muore 25enne : “Pericolosi come motorini” : La vittima si è scontrata violentemente contro un camion a cui non aveva dato precedenza. A Parigi è polemica sulla completa mancanza di regole per questo mezzo di locomozione. Comune ne vieta l'uso in alcune aree e il sindaco chiede ai produttori di limitarne la velocità.Continua a leggere