Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini out nei 100 sl | bene Restivo nei 200 dorso | i

(Di giovedì 25 luglio 2019) La Divina non riesce a staccare il pass per la semifinale dei 100 stile libero femminili, mentre Matteonon delude nei 200Si apre con la sorprendente eliminazione dinei 100 stile libero femminili la quinta giornata del programma deidi, in corso di svolgimento a Gwangju. AFP/LaPresse La Divina non riesce a superare la propria batteria, fallendo dunque l’accesso in semifinale. Alto il crono dell’azzurra (54″68), che le vale il 22° tempo assoluto e dunque non sufficiente per qualificarsi al turno successivo. Nei 200maschili brilla invece Matteo, che stacca il pass per le semifinali con il decimo tempo assoluto (1’57″67). Obiettivo finale questo pomeriggio per il ventiquattrenne, che dovrà comunque vedersela con avversari tosti tra cui l’americano Ryan Murphy, il russo Evgeny ...

RaiSport : Non ci sono parole per descrivere l'ennesima #meraviglia di @mafaldina88 ?????? 'E' incredibile, ho fatto quello che… - Eurosport_IT : LA PIÙ FORTE DI TUTTE, SIMONA QUADARELLA! ???????? Il primo oro per gli azzurri ai Mondiali di nuoto arriva dalla nost… - RaiSport : IN FI NI TA @mafaldina88 ???????? Ottavo podio #Mondiale con il sesto #oro, il quarto nei 200 stile libero, sempliceme… -