Mobilità | scandalo furbetti della 104 | 4 licenziamenti

(Di giovedì 25 luglio 2019)falsificata dalla Legge 104, ultime notizie 25/07 – Si conclude quindi l’iter giudiziario di 4 insegnanti coinvolti nellodeiLegge 104. La vicenda risale al 2014, quando la Procura di Agrigento scopre una maxi truffa nel mondoscuola (e non solo) messa in piedi con la compiacenza di medici e sanitari locali. Ci riferiamo alloche ha permesso ai tantissimi falsi fruitoriLegge 104 di poterla fare franca, soprattutto nella fase dei trasferimenti.non per tutti… ma solo per chi possedeva una falsa certificazione104: 4 i docenti licenziati A riportare la clamorosa notizia è stata la Repubblica. Il noto quotidiano nazionale parla di quattro. Tali provvedimenti sono stati comminai agli stessi imputati che avevano chiesto il patteggiamento per il reato loro ascritto. Un’ammissione di colpa ...

