Mobilità in deroga 2019 | come funziona | beneficiari | esclusi | novità

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 25 luglio 2019)in. Nuova proroga dellaordinaria o inin favore delle aziende che operano in aree di crisi industriale complessa. Il trattamento salariale, infatti, è concesso, per ulteriori dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano laordinaria o indal 22 novembre 2017 al 31 dicembre(in precedenza era fino al 31 dicembre 2018). Il differimento di un anno dell’integrazione salariale deriva dalla recente approvazione del Decreto Crescita (D.L. n. 34/, convertito con modificazioni in L. n. 58/), che all’art. 41 ha apportato una modifica all’art. 25-ter della L. n. 136/2018, di conversione del D.L. n. 119/2018 (cd. Decreto Fiscale). Dunque, lainsi applica anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano laordinaria o inentro il 31 dicembre, nel limite di spesa di: 16 ...

GPastanella : Aree di crisi #industriale complessa: proroga della #mobilità in deroga - Pina94108136 : RT @TornareAcasa: @LuigiGallo15 Occorre una presa di posizione netta a favore di un provvedimento d'urgenza che consenta una mobilità strao… - salvia_nicola : @davidefaraone @matteorenzi Ma parlate proprio voi che avete abolito l' art. 18 e cancellato la mobilità in deroga… -