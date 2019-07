Minacce al centro commerciale | Adesso vi ammazzo tutti

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Mariagiulia Porrello Un uomo con un martello, ubriaco, è stato fermato dai poliziotti di Gallarate: per lui sono scattate la denuncia per minaccia aggravata e per porto di oggetti atti ad offendere e la contestazione per guida sotto l’influenza dell’alcool da parte della Polizia locale Armato di martello ha lanciatonel“Il Fare” di Gallarate (Varese). L’uomo, un trentasettenne della vicina Fagnano Olona, era palesemente ubriaco e desideroso di ficcarsi nei guai. Erano da poco passate le 22 di lunedì quando una volante del locale commissariato di Polizia di Stato, transitando nei pressi dello stabile, ha notato una Fiat Idea compiere una manovra sospetta, una retromarcia seguita da una repentina ripartenza. Gli agenti hanno fermato l’auto per un controllo: e proprio in quel momento sono stati raggiunti da due fratelli di 19 e 21 anni. I giovani ...

