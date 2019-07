Milan femminile | Ganz si presenta | «Obiettivo vincere»

Maurizio Ganz è il nuovo allenatore del Milan femminile : l’ex calciatore ancora in rossonero : Maurizio Ganz è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan femminile , il tecnico è stato presentato in conferenza stampa nella giornata di oggi, obiettivi importanti, personali e di squadra. “Ringrazio il Milan , Maldini e Boban per aver pensato a me – ha detto Ganz – Sono orgoglioso di essere qui, voglio creare un grande gruppo. Non c’e’ un calcio maschile o femminile , per me c’e’ solo il calcio- ...

Mondiale femminile - maxi schermo per Italia-Cina a Milano [DETTAGLI] : Mondiale femminile – Domani, martedì 25 giugno alle 18, a Base in via Bergognone 34, sarà trasmessa in diretta su maxi-schermo la partita Italia-Cina, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale femminile in svolgimento in Francia. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti i tifosi, è frutto della collaborazione e di un accordo tra l’assessorato allo Sport del Comune di Milano, Sky (che trasmette in diretta tutti gli ...