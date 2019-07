Mercedes F 1 - Livrea speciale per i 125 anni nel motorsport

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 25 luglio 2019) Questo weekend, la Formula 1 disputerà l'undicesima prova del Mondiale sul circuito di Hockenheim, in Germania. Per lasarà il GP numero 200 nella categoria e sarà anche loccasione per celebrare i 125dalla prima gara nelcon una.La leggenda delle Frecce dArgento. Il bianco era il colore originale dellema negli30, durante una gara in Germania, il team che gestiva la-Benz W25 si ritrovò a raschiare la vernice fino a far emergere il metallo della carrozzeria, così da recuperare quei grammi utili a rientrare nei 750 chilogrammi di peso massimo imposto dai regolamenti. Nacque così la prima Silver Arrow: la W25, spinta da un innovativo motore 8 cilindri da 354 cavalli. Un vero e proprio missile per quellepoca.A Hockenheim si festeggia. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas guideranno la W10 con unacelebrativa che ha il ...

