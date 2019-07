Mercato Juventus | Neymar | il PSG non vuole cederlo ma sul piatto c' è Dybala RUMORS

CalcioMercato Juventus - crolla la quota dell’approdo di Neymar in bianconero : La Juventus sta provando a portare Neymar a Torino e le prospettive dell’affare appaiono concrete. Come riporta Agipronews, gli analisti Sisal Matchpoint nelle ultime ore hanno drasticamente abbassato la quota sul passaggio del brasiliano in bianconero, portandola da 12,00 a 2,50. Un taglio su cui pesa l’effettiva fattibilità dell’affare: i bianconeri possono fornire adeguate contropartite tecniche (si parla di Matuidi e ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici e Cherubini a Milano : ecco perchè : Mercato Juventus – La squadra è in Cina, reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro l’Inter, i dirigenti in Italia per preparare le prossime mosse di Mercato. Fabio Paratici e Federico Cherubini, responsabile dell’area sport bianconera e il suo braccio destro, questa mattina erano a Milano al lavoro sulle operazioni in entrata e uscita della società. […] More

CalcioMercato Juventus - Mundo Deportivo : 'Ronaldo vorrebbe giocare con Neymar' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "El Mundo Deportivo", Cristiano Ronaldo vorrebbe giocare con Neymar nella prossima stagione. Il club bianconero ha degli esuberi in attacco e dovrebbe vendere due giocatori in questa sessione estiva. Mario Mandzukic non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri, in quanto le sue caratteristiche tecniche con combaciano con ...

CalcioMercato Juventus - Higuain-Icardi : il nuovo piano di Paratici - 7 cessioni! : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista delle prossime settimane di mercato. Definiti i primi movimenti in entrata, Paratici dovrà metter mano alle cessioni. Restano in bilico 7 bianconeri. Cancelo viaggia spedito verso l’addio, cessione che frutterà circa 60 milioni di euro. In bilico anche Khedira e Matuidi. […] More

CalcioMercato Juventus - la conferma di Dybala dipende da Sarri : in bilico il futuro bianconero della Joya : L’attaccante argentino ha intenzione di discutere con Sarri della sua situazione, per poi valutare eventuali offerte provenienti dall’estero Situazione spinosa in casa Juventus, il reparto avanzato resta affollatissimo e per Paratici risulta complicata al momento l’opera di sfoltimento. Le offerte per Higuain e Mandzukic latitano, dunque il club bianconero potrebbe essere costretto a cedere Paulo Dybala per far spazio nel ...

CalcioMercato Juventus - Dybala secondo Tuttosport non è più sicuro di restare : Il Calciomercato della Juventus potrebbe cambiare rotta nelle prossime settimane. Il quotidiano torinese Tuttosport svela oggi in prima pagina che il futuro di Paulo Dybala è sempre più in bilico. Lo scenario rispetto al recente passato sarebbe cambiato con i corteggiatori che continuano il pressing e il giocatore che, per la prima volta, starebbe pensando all’addio a Torino. Due al momento le squadre interessate e molte le possibilità che si ...

CalcioMercato Juventus : duro affronto a Paratici contattato telefonicamente : Calciomercato Juventus: si fa sempre più aspro lo scontro tra la Juve e la Fiorentina per il gioiello viola Federico Chiesa. Il club di Firenze ha dimostrato alla società bianconera grande disappunto per la pressione esercitata sul giocatore, che ha ribadito alla società di voler lasciare la Fiorentina. Calciomercato Juventus: duro braccio di ferro con […] More

Mercato Juventus - Sarri stregato dall’inglese : possibile arrivo dalla Premier : Mercato Juventus – Il Mercato bianconero continua a prendere forma, dopo l’arrivo di De Ligt, Paratici continua a modificare la difesa. Infatti il prossimo acquisto nel reparto difensivo potrebbe arrivare dalla Premier League. Nome nuovo sul taccuino degli uomini Mercato della Juventus. Si tratta di Danny Rose, terzino sinistro del Tottenham che piace molto a Maurizio Sarri, pronto a […] More

Inter - Conte si prepara per la Juventus : “sarà una partita importante. Mercato? Ecco di cosa terremo conto” : L’allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ICC contro la Juventus, soffermandosi anche sul mercato Antonio Conte e l’Inter si preparano a sfidare la Juventus, match importante e affascinante che non può assolutamente essere considerato come un’amichevole. AFP/LaPresse L’International Champions Cup mette di fronte bianconeri e nerazzurri, entrambi reduci dalle sconfitte ...

Juventus - la richiesta di Maurizio Sarri : calcioMercato - che vuole dal Tottenham : Maurizio Sarri guarda all’Inghilterra per rinforzare la sua Juventus. Come riporta il Daily Mail il tecnico bianconero avrebbe messo gli occhi su Danny Rose del Tottenham e ha chiesto alla dirigenza di attivarsi per provare a portare a Torino l’esterno inglese. L’ex allenatore del Napoli vuole un te

CalcioMercato Juventus - dall’Inghilterra propongono un nuovo nome per la fascia : Sarri ha chiesto Rose : Due importanti innesti a centrocampo, due in difesa ed uno in attacco (da valutare) e il colpaccio De Ligt. Ma la Juve non ha finito il suo lavoro in entrata. Dall’Inghilterra riferiscono di un nome nuovo per la fascia sinistra qualora Luca Pellegrini dovesse andar via e serva un alternativa ad Alex Sandro. Il ‘Daily Mail‘ riporta di un interesse di Maurizio Sarri verso il terzino del Tottenham Danny Rose. Gli Spurs ...

CALCIOMercato Juventus NEWS/ Dybala vuole restare. E Sarri... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 23 luglio 2019: Gonzalo Higuain è l'ago della bilancia per quanto riguarda il reparto offensivo. Commisso blocca Chiesa

CalcioMercato Fiorentina – Federico Chiesa vuole la Juventus : strappo al telefono con Joe Barone : Federico Chiesa vuole la Juventus, il patron Commisso non intende cederlo: la telefonata fra il giocatore e il braccio destro del presidente apre una spaccatura Tra Federico Chiesa e la Fiorentina si starebbe per consumare una netta spaccatura. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe manifestato l’intenzione di essere ceduto alla Juventus in questa sessione di mercato. Dal canto suo, il patron Rocco ...

