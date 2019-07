Melissa Satta | Kevin Prince Boateng alla riconquista Ma lei per ora dice no | «Il cuore…»

Fonte : attualitavip.myblog

(Di giovedì 25 luglio 2019) Con l’arrivo dia Ibiza, dove ha raggiunto l’ex marito, sull’isola delle Baleari assieme al figlio Maddox, per i due si è subito parlato di un ritorno di fiamma, ma sembra che l’ex velina in realtà non sia ancora pronta a tornare sui suoi passi. Aveva dichiarato che avrebbe passato un’estate da single, ma appunto la scelta del luogo per le ferie diha fatto presagire ai suoi ammiratori un ritorno di fiamma con l’ex e una veloce riconciliazione della famiglia. Nelle storie sui Instagram dellapoi sono comparse diverse foto di lei che esce e si diverte assieme all’ex, in un’atmosfera che sembra tutto tranne che tesa fra cene e uscite un discoteca.però, nonostante i beninformati lo diano per certo, sarebbe ancora molto indecisa sul da farsi. A dare la notizia le “Chicche di gossip” di “Chi”: “– fa sapere la ...

