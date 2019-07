Meghan Markle vuole impartire ad Archie la dieta vegana La Regina è furiosa

Copiato l'abito da sposa di Meghan Markle. Amara delusione per la duchessa di Sussex - : Carlo Lanna Sarebbe stato Copiato l'abito da sposa indossato da Meghan Markle al suo royal wedding e la colpa sarebbe dell'amica stilista Jessica Mulroney Oltre a essere una duchessa, Meghan Markle è anche un’icona di moda e di stile. In molti cercano di emulare il look della moglie di Harry che, durante gli eventi istituzionali, appare sempre in tiro e sempre al top. Ma emulare non significa copiare e questo dualismo non è stato ...

Meghan Markle tradita dalla migliore amica : le copia l’abito da sposa : Meghan Markle ha probabilmente vissuto un’amara delusione quando ha scoperto che la sua migliore amica, Jessica Mulroney, le ha copiato l’abito da sposa. Jessica è una nota stilista canadese che grazie al legame con la Duchessa del Sussex ha visto crescere in maniera esponenziale il fatturato della sua azienda. La Mulroney è una delle poche amiche ad essere sempre accanto a Meghan, anche dopo il matrimonio col Principe Harry. Sarà ...

Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto gli auguri più dolci per il compleanno del nipotino George - ma c’è chi non è d’accordo : Ecco cosa hanno scritto The post Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto gli auguri più dolci per il compleanno del nipotino George, ma c’è chi non è d’accordo appeared first on News Mtv Italia.

Le critiche a Meghan Markle? "Tutta colpa della stampa britannica" - : Carlo Lanna Sarebbe colpa della stampa britannica se continuano a trapelare indiscrizione sulla vita di Meghan Markle, lo rivela un'esperta di corte Fin dal primo momento in cui Meghan Markle è stata presentata come la fidanzata del Principe Harry, in molti hanno criticato il suo stile e il suo modo di porsi con i sudditi. È stata presa di mira per ogni cosa: dal sorriso che riservava ai fotografi fino all’abito indossato per ...

Meghan Markle 'scopiazzata' dalla sua migliore amica : il vestito da sposa sembra identico : Il vestito da sposa di Meghan Markle indossato per il ricevimento è stato copiato dalla sua migliore amica Jessica Mulroney. Un vero sgarbo da parte della donna canadese che, a distanza di poco più di un anno, ha compiuto questo gesto ritenuto sconsiderato da molti followers. Il vestito da sposa di Meghan copiato da Jessica: forse la fine di un'amicizia Non si fa. Sono cose che non si fanno tra migliori amiche. Copiare il vestito da sposa è una ...

Meghan Markle 'grassottella' : diastasi addominale o di nuovo incinta - il dubbio dei fan : Meghan Markle potrebbe essere già incinta per la seconda volta, oppure avere un problema di diastasi addominale. La sua forma fisica a due mesi dal parto appare quella di una donna reale. Una forma molto diversa quella ostentata da Kate Middleton qualche mese dopo la nascita del suo terzo bebè, quando indossò a Wimbledon un memorabile tubino giallo fasciante. Mostrando al mondo di aver perso tutti i chili in eccesso delle gravidanza con una ...

Regno Unito - il biografo reale : 'Harry voleva sposare Pippa Middleton - non Meghan Markle' : Il principe Harry avrebbe sposato Meghan Markle invece Pippa Middleton solo per rispetto di un presunto e non scritto protocollo reale. In realtà, il principe dai capelli rossi avrebbe amato Pippa, sorella minore di Kate Middleton, fin dal primo istante. Questa la speculazione regale che pare essersi insinuata tra le mura di Buckingham Palace che, nel corso degli anni, sono state testimoni silenti di amori difficili e trame da telefilm. Il ...

Kate Middleton - suo figlio George compie 6 anni : l’indifferenza di Meghan Markle : George, il primogenito di Kate Middleton e William, compie 6 anni. È nato infatti il 22 luglio 2013. Ormai è un ometto e mamma Kate ha voluto celebrare suo figlio condividendo sui social tre nuove fotografie che ha scattato lei stessa a Kensington Palace. Il piccolo George, ormai cresciuto, indossa la maglia della nazionale di calcio inglese, e sorride sdentato, felice sull’erba. In un’altra immagine ha una t-shirt verde bosco e ...

Meghan Markle tra le 25 persone più influenti sui social : Meghan Markle batte Kate Middleton 1 a 0: la duchessa di Sussex è stata inserita nella classifica delle 25 persone più influenti sui social network dalla rivista Time.Nel ranking l'ex attrice americana è presente assieme al marito, il principe Harry, con il quale forma una coppia che un giorno sì e l'altro pure catalizza l'attenzione della stampa di tutto il mondo a causa di diversi scandali. Il duo tuttavia secondo il magazine d'Oltremanica ...

Beatrice di York copia Meghan Markle : la nuova dieta vegana : Meghan Markle ha portato il suo stile di vita salutista e la dieta vegana alla corte d’Inghilterra, e la prima a seguirla su questa strada, con entusiasmo, è Beatrice di York. La primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson è innamorata dell’alimentazione e delle pratiche green, e per festeggiare il suo trentunesimo compleanno, offrirà ai suoi ospiti una ricca cena con un menù rigorosamente vegano. Beatrice infatti ha sposato in pieno ...

Meghan Markle - Harry voleva sposare Pippa Middleton? : Duncan Larcombe, biografo reale e giornalista, ha lanciato di recente una bomba nel mondo del gossip secondo la quale il principe Harry avrebbe voluto sposare Pippa Middleton, sorella della moglie di William e duchessa di Cambridge Kate.La popolarità di Pippa è esplosa in tutto il mondo proprio nel giorno delle nozze di William e Kate nel 2011, quando avvolta in un abito di Alexander McQueen stupì i telespettatori per la sua forma ...