“Meghan Markle vuole che Archie segua la dieta vegana La regina Elisabetta è furiosa”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) “Sua Maestà non accetterà mai che il bimbo sia cresciuto come vegano”. A rivelarlo al tabloid britannico Express è una fonte vicina alla famiglia reale che ha rivelato che la moglie del principe Harry, Meghan, vorrebbe far seguire laanche al piccolo. Una scelta che avrebbe fatto storcere non poco il naso a Sua Maestà la, che si è subito preoccupata per la salute del nipote. D’altra parte però, Meghan prima di entrare nella famiglia reale dispensava consigli sull’alimentazione ed è già riuscita a convincere Harry a seguire uno stile di vita più attento e unapiù sana, senza più gli eccessi a cui il principe era abituato da ragazzo. Chissà se la spunterà anche questa volta. L'articolo “Meghanchela. Laè furiosa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

